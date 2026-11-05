Jesús Sánchez tiene claro que su objetivo principal en la temporada muerta es regresar a MLB en el 2027. pero no quiere adelantarse a los acontecimientos y prefiere dejar que su agente haga su trabajo.

Sánchez es agente libre, luego de vestir los uniformes de los Azulejos de Toronto y los Diamondbacks de Arizona en el 2026.

El nativo de Palo Bonito fue colocado en asignación por Toronto y posteriormente reclamado por Arizona, y compiló una línea ofensiva de .254/.311/.401 con ocho cuadrangulares, 35 remolques y 24 anotadas en 105 encuentros.

Después de registrar su mejor año en el 2024, con 18 cuadrangulares y 64 empujadas con los Marlins, ha experimentado baja en su ofensiva, y su futuro en el béisbol organizado es incierto.

Aunque su intención es regresar al máximo nivel del béisbol, no descarta ninguna alternativa para mantenerse activo.

"Estoy abierto a ofertas. Si hay que ir donde sea, ahí vamos a jugar béisbol con el favor de Dios", expresó Sánchez durante una conversación con Diario Libre en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

El patrullero explicó que su decisión de incorporarse temprano a los Toros también respondió a la necesidad de recuperar aspectos de su juego que entendía habían perdido consistencia durante su experiencia en las Grandes Ligas.

"Desde que yo estaba en Toronto dije que había ciertas cosas que veía en mí que estaba perdiendo y que era necesario venir para acá para retomar esas posiciones. Sentí que estaba perdiendo, el joseo", explicó.

Sánchez reconoció que aumentó algunas libras y que necesitaba mejorar su condición física. Entiende que la pelota dominicana representa una oportunidad para trabajar en esos aspectos y recuperar sensaciones que considera importantes para su desempeño.

"Tenía que venir para acá. Eso me iba a ayudar bastante y, gracias a Dios, lo estamos logrando", agregó.

Un movimiento inesperado

El paso de Toronto a Arizona tampoco estaba entre sus planes inmediatos. Aunque entiende que el béisbol profesional es un negocio, admitió que no recibió con agrado el movimiento que terminó llevándolo a los Diamondbacks.

"Realmente yo no me esperaba eso, pero al final del día es un negocio. Junto a mi familia, con la cabeza fría, dije que era un negocio y que había que coger lo más positivo posible. No me gustó, pero ¿qué se puede hacer? Hay que seguir adelante", manifestó.

Su continuidad con los Toros también dependerá de circunstancias familiares. Su esposa está embarazada y el nacimiento del bebé podría influir en el tiempo que permanezca con el conjunto romanense.

"Es una pregunta un poco difícil porque mi esposa está embarazada. Creo que voy a tener que estar en el parto con ella, entonces va a ser un poco complicado. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, por el favor de Dios", señaló.

La fe como punto de partida

Más allá de su carrera en el béisbol, Sánchez atribuye a su fe buena parte de lo que ha conseguido en su vida.

Explicó que conoció a Dios a los 11 años y que antes de dedicarse al béisbol estuvo vinculado a la iglesia. Incluso, durante su etapa en Estados Unidos, encontró en la música otra manera de desarrollar sus intereses personales.

A los 17 años compró un piano y comenzó a aprender a tocarlo durante las horas libres que tenía fuera de sus compromisos deportivos.

"Dios ha sido todo para mí. He alcanzado llegar a las Grandes Ligas y he estado ahí gracias al Señor. Sin Dios no hubiese logrado absolutamente nada de lo que he adquirido", expresó.

Sobre el ABS

El nativo de Palo Bonito, también compartió su valoración sobre la implementación del sistema de desafío de bolas y strikes (ABS) en la pelota invernal. Considera que puede representar una dificultad adicional para los bateadores, especialmente para aquellos que tienen una tendencia a ser agresivos en el plato.

"Para los bateadores es un poco difícil, porque los pitchers corren mucho. Como latino, que uno es un poco agresivo, si uno no tiene la cabeza bien fría, siempre va a estar en el sótano. Uno tiene que ir pitcheo por pitcheo y estar bien concentrado en lo que quiere", sostuvo.

Mientras espera conocer cuál será su próximo destino en el béisbol organizado, Sánchez aprovecha su participación con los Toros para trabajar en los aspectos que entiende necesita mejorar. Su prioridad es volver a las Grandes Ligas, pero no tiene inconvenientes en escuchar propuestas que le permitan continuar jugando béisbol.