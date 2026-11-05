Ramón Laureano ha vuelto a vestir el uniforme del Escogido con una motivación que va más allá de mantenerse en ritmo de competencia, llega con la urgencia de recuperar su forma física, confirmar que está totalmente restablecido tras una compleja campaña y, al mismo tiempo, aportar en todo lo posible a la causa del tricampeonato escarlata.

En su estreno, pegó jonrón de tres vueltas que dejó en el terreno a los Toros, el martes.

"Uno nació viniendo al play, viendo los juegos, y hacerlo otra vez es súper especial. Pero el enfoque también es ganar juegos, ayudar al equipo a ganar, que esa es la misión de por qué estamos aquí", expresó Laureano al referirse a su regreso a la pelota invernal dominicana.

Una difícil temporada en las Grandes Ligas lo limitó a apenas 53 partidos con los Padres de San Diego debido a problemas físicos y a una posterior cirugía para reparar un desgarro en el labrum de la cadera derecha a mitad de año.

En ese período registró promedio de bateo de .203, porcentaje de embasarse de .286 y slugging de .374, con siete cuadrangulares y 21 carreras impulsadas.

El jugador también explicó que su preparación para esta temporada invernal forma parte de la planificación de su próximo año beisbolero, tomando en cuenta el proceso de recuperación de una cirugía.

"Todo esto es acerca del cálculo que hago para preparar mi cuerpo viniendo de cirugía y, a la misma vez, preparándome en esta liga tan buena. El nivel de aquí es lo más cerca a Grandes Ligas que tú vas a enfrentar", manifestó el jardinero sobre su proceso de rehabilitación y puesta a punto.

El patrullero también manifestó su satisfacción por reencontrarse con varios compañeros con los que ha mantenido una relación cercana y por tener la oportunidad de formar parte del grupo que buscará el tercer título consecutivo de los Leones.

Su permanencia en el torneo, sin embargo, todavía no tiene una fecha definida. Laureano adelantó que espera disputar una cantidad de encuentros similar o ligeramente superior a la de su última participación con los escarlatas.

"No sé, pero será una cantidad como la que jugué la última vez, o un poquito más tal vez. Todo depende de cómo vengan las cosas", explicó, al señalar que ofrecerá una fecha más precisa conforme avance su participación.

Su anterior experiencia con los Leones

La última participación de Laureano con el Escogido fue durante la serie regular de la temporada 2024-25, cuando disputó 17 encuentros y dejó promedio de .259, porcentaje de embasarse de .417 y slugging de .407.

En esa oportunidad conectó un cuadrangular, remolcó nueve carreras, anotó 10 y se robó tres bases.

Ahora regresa a una organización con la que mantiene vínculos personales y en la que espera aportar nuevamente, esta vez con la posibilidad de formar parte de la búsqueda de un tercer campeonato consecutivo.