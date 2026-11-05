Los Azulejos condenan las historias islamofóbicas de Santander

El jardinero de los Toronto Blue Jays, Anthony Santander, publicó videos islamófobos en sus historias de Instagram tras las elecciones de medio término de los Estados Unidos el martes.

Reacción del equipo

Las historias de Santander, que ya han sido eliminadas, mostraban contenido que afirmaba que la ley Sharia llegaría a los EE. UU., mientras que otro video presentaba a un predicador cristiano que decía que "no existen los musulmanes amables".

Situación contractual

"El béisbol es para todos, y los Jays hemos creado una experiencia inclusiva donde todos los aficionados se sienten bienvenidos en nuestro estadio", declaró el equipo en un comunicado el jueves. "Los comentarios individuales no representan los valores y creencias de nuestra organización".

A Santander le quedan tres años y más de 57 millones de dólares en su contrato altamente diferido.

El jugador de 32 años ha participado en solo 54 partidos desde que firmó un acuerdo de cinco años y 92.5 millones de dólares en enero de 2025. Se perdió toda la temporada de 2026 debido a lesiones.