Cinco árbitros retirados demandan el plan de retiro, alegan les deben dinero

Un grupo de árbitros demandó su plan de retiro por problemas en los pagos recibidos. ( AFP )

Cinco árbitros retirados han demandado a su plan de jubilación de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) y al comité de jubilación de dicho plan, alegando que se les debe dinero adicional.

Joe West, Tom Hallion, Gerry Davis, Larry Vanover y Jerry Layne presentaron la demanda el 29 de septiembre en un tribunal federal de Nueva York.

Reclamaron que sus beneficios no fueron calculados correctamente y alegaron que deberían recibir dinero adicional en virtud de la Ley de Seguridad del Ingreso de Jubilación del Empleado de 1974 (Erisa, por sus siglas en inglés).

Su abogado, Paul B. Holmes, dijo el jueves que la cantidad adeudada a los cinco supera los 2 millones de dólares.

West señaló que cuando planteó el asunto ante el comité de jubilación, le ofrecieron una suma relativamente pequeña. West afirmó que el vicepresidente sénior y asesor legal principal de empleo de la MLB, Steven Gonzalez, le dijo: "Si no te gusta la cifra, demanda".

"¿Acaso Steve Gonzalez no conoce mi historial con las demandas?", dijo West.

West, quien trabajó en un récord de 5,460 partidos de temporada regular de 1976 a 2021, recibió 500,000 dólares en daños en 2021 por una demanda de difamación contra el expreceptor All-Star Paul LoDuca.

La MLB declinó hacer comentarios el miércoles, citando la demanda en curso. El caso fue reportado por primera vez por USA Today.

West y Davis se retiraron después de la temporada 2021, Hallion después de 2022, y Layne y Vanover al final de 2024.

Reacciones y proceso legal

La demanda se presentó contra el Plan de Ingresos por Jubilación para Árbitros de los Clubes de Béisbol Profesional de la Liga Americana y la Liga Nacional, y contra el comité de jubilación de dicha entidad.

"En algunos de los puntos se podría debatir hacia ambos lados, pero en un par de aspectos estaba bastante claro que simplemente estaban pagando de menos a los árbitros", dijo Holmes. "Así que pasamos por el proceso y tuvimos conversaciones de acuerdo. Creo que estos muchachos estaban dispuestos a aceptar algo menos del 100% de lo que creíamos que les correspondía con tal de evitar el litigio y dar el tema por cerrado, pero las ofertas de la MLB no fueron muy competitivas".

Estos árbitros demandaron a título individual. La Asociación de Árbitros de las Grandes Ligas de Béisbol no forma parte de la demanda.

"El sindicato prefirió mantenerse al margen", dijo Holmes. "No es un sindicato grande y no son expertos en pensiones".

La jueza de distrito de EE. UU. Ronnie Abrams programó una conferencia previa al juicio para el 11 de diciembre.