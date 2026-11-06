El Escogido rectifica y reta la racha histórica de triunfos en la Lidom

José Marmolejos lleva nueve extrabases y lidera a los rojos con 11 vueltas remolcadas. ( CEDIDA POR EL ESCOGIDO )

Este Escogido de Ramón Santiago que arrancó con 1-4 ya supera las dos semanas sin conocer la derrota y ha entrado en la lista de las rachas más largas en las siete décadas de la Lidom.

Un brinco que lo sacó del sótano hasta dejarlo en la cima tras 15 partidos.

Desde ese miércoles 21 de octubre en el Quisqueya cuando derrotaba a los Gigantes 8-5 en el octavo episodio y los nordestanos hicieron un ramillete de nueve vueltas para ganar 14-9 los bicampeones no pierden.

La fiesta melenuda se estira a 10 choques en fila, un tramo en el que no se ha requerido aplastar al rival y donde la defensa ha sido factor clave.

Se trata de la séptima mayor racha en la historia del circuito. La marca de todos los tiempos está en poder de los Gigantes (14) en la zafra 2006-07.

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En el tramo victorioso, los rojos han fabricado 38 carreras y tolerado 34, el único triunfo holgado fue el 15-8 sobre los potros en el Julián Javier el 29 de octubre y el pitcheo ha logrado dos blanqueadas, con resultado similar (2-0).

Allí ha entrado el guante como elemento de quiebre en una liga que ya acumula 119 errores en sus primeros 26 partidos, una horrible media de 4.5 por encuentro. Como referencia, en AAA este año fue de 0.75 y en la MLB de 0.52.

El Escogido es el equipo con menos pifias en estos primeros 19 días de competencia con solo 12 contra 28 de los Gigantes. En la racha, los felinos han errado cuatro veces y en seis encuentros dejaron la casilla en blanco.

Sauryn Lao ha realizado dos aperturas con 11 entradas en blanco donde solo ha tolerado nueve hits como la nota más sobresaliente de la rotación y Robinson Martínez ha salvado cinco partidos. Un pitcheo que falló en ese 1-4, pero que su recuperación ha sostenido la racha.

El factor Marmolejos

La ofensiva roja ha descansado en Erik González, Yamaico Navarro, Junior Lake, Sócrates, Vidal Bruján, Andy Ibáñez y Jonathan Guzmán.

Esta semana se unió Ramón Laureano, ya se entrenan Joshua Báez y Gregory Polanco. Carlos Santana y Esmerlyn Valdez estarán.

De momento, el bate más oportuno ha sido José Marmolejos, quien coquetea con triturar sus marcas personales en una zafra en una liga a la que llegó en la 2015-2016 con el Licey y estuvo un año en las Estrellas antes de unirse en 2023.

El inicialista batea para .382/.485/.655 con OPS de 1.140. Lidera el equipo en jonrones (3), hits (21), carreras remolcadas (11), extrabases (9) y va igualado en dobles (6) con González.

Una respuesta con el madero que le ha ganado highlights. El nacido en Nueva Jersey hace 33 años va de 18-7 (.389) con hombres en posición de anotar y de 29-11 (.379) con compañeros en las almohadillas según Beisboldata.