J. C. Escarra remolca cinco en triunfo 11-2 de las Águilas sobre Estrellas

J. C. Escarra remolcó cinco por las Águilas Cibaeñas la noche de este viernes 6 de noviembre de 2026 ante las Estrellas Orientales en el Estadio Tetelo Vargas. ( CEDIDA POR ÁGUILAS CIBAEÑAS )

aJ.C. Escarra remolcó cinco carreras y las Águilas Cibaeñas derrotaron a las Estrellas Orientales 11 carreras por dos en el partido disputado la noche de este viernes en el Estadio Tetelo Vargas.

Las Águilas castigaron a Oscar de la Cruz, quien solo aguantó una entrada y dos tercios y se fue al vestuario con siete carreras permitidas, aunque tres de ellas sucias.

Los cibaeños (5-10), que vienen de perder su partido anterior, se recuperaron en esta ocasión con dos rallies temprano en el primer y segundo episodio, suficiente para vencer a las Estrellas (7-8) en la cuarta posición de la clasificación.

En el primero, Steward Berroa, Luis Liberato y Jasson Domínguez se embasaron para llenar las bases. Adael Amador conectó para doblematanza y anotó Berroa la primera del partido quedando hombres en las esquinas.

J.C. Escarra mantuvo el episodio vivo con sencillo al prado izquierdo que remolcó a liberato. Christopher Morel se embasó por error en fildeo del campo corto César Prieto y Robert Moore conectó un doble por el jardín derecho, que remolcó a Escarra y Morel para un aventaja 4-0.

El ataque cibaeño continuó en el segundo, con tres vuelta más un rally coronado por el triple de Escarra, también ante De la Cruz con las bases llenas para poner la pizarra 7-0 en un episodio en que las tres vueltas llegaron después de dos outs.

En el cuarto, un elevado de sacrificio de Escarra ante Luis Moreno. En el cierre de la entrada las Estrellas por fin adivinaron al abridor cibaeño Joan Adón con un sencillo de Raimel Tapia, el único de esa entrada en la que los verdes anotaron dos vueltas.

En el quinto, llegó el jonrón de Berroa ante Moreno para darle a su equipo la decena de carreras, la número 11 vino en el sexto, mientras las Estrellas eran dejadas en solo cuatro indiscutibles.

Con una ofensiva de ese nivel, Adón (1-2) lanzó con dominio para llevarse la victoria tras cinco entradas de dos hits, dos carreras, tres boletos y seis ponches. De la Cruz (1-1) sufrió la derrota.

Por las Águilas, J.C. Escarra bateó de 4-2, con un triple, cinco carreras remolcadas y una anotada; Steward Berroa, de 4-3, con doble, jonrón, tres anotadas y dos impulsadas; Robert Moore, de 5-4, con dos dobles, dos empujadas y una anotada, y Jasson Domínguez, de 3-1, con dos boletos y dos carreras anotadas.

Por las Estrellas, Ramírez y Tapia conectaron un sencillo cada uno y anotaron las dos carreras del conjunto. Ángeles y Miguel Bleis aportaron los otros dos imparables.