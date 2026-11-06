Los gerentes generales de MLB se reunirán el martes bajo la amenaza de un cierre patronal

Brian Cashman, gerente general de los New York Yankees, interviene en un evento de una fundación celebrado en el Yankee Stadium el 23 de agosto de 2026 en la ciudad de Nueva York. ( MICHELLE FARSI/GETTY IMAGES/AFP )

Las reuniones de gerentes generales de MLB estarán marcadas por la incertidumbre ante el inminente cierre patronal.

Las Grandes Ligas se preparan para celebrar la semana siguiente uno de los primeros encuentros importantes de la temporada muerta, las reuniones de gerentes generales, en Las Vegas, Nevada, en un escenario condicionado por la amenaza de un cierre patronal que podría paralizar las operaciones del béisbol a partir del próximo 1 de diciembre.

La cita, programada para el martes 10 y miércoles 11, reunirá a los principales ejecutivos de las 30 organizaciones, representantes de jugadores y miembros de la prensa, pero tendrá una relevancia especial debido a la proximidad del vencimiento del actual convenio colectivo entre MLB y la Asociación de Jugadores (MLBPA).

El panorama laboral introduce un elemento de urgencia en unas reuniones que tradicionalmente sirven para explorar posibilidades de cambios, evaluar el mercado de agentes libres y establecer los primeros contactos para eventuales negociaciones entre equipos.

Un punto de partida

Las reuniones de gerentes generales constituyen una especie de cumbre administrativa en la que los responsables de las operaciones de los equipos participan en talleres relacionados con las Grandes Ligas y las ligas menores, además de encuentros con ejecutivos de la oficina del comisionado.

También representan una oportunidad para que las franquicias comiencen a identificar necesidades, intercambien información y exploren posibles acuerdos que puedan materializarse durante el invierno.

Sin embargo, no es habitual que en este escenario se concreten grandes contrataciones o intercambios. La experiencia reciente indica que la mayoría de las conversaciones apenas establece las bases de negociaciones que avanzan en las semanas posteriores.

Por esa razón, los equipos acudirán a Las Vegas con la intención de conocer las intenciones de sus rivales y representantes de jugadores, aunque sin que necesariamente se produzcan anuncios importantes.

La diferencia con las reuniones invernales

A diferencia de las reuniones de gerentes generales, los tradicionales encuentros invernales congregan a prácticamente todos los sectores de la industria del béisbol.

Las reuniones invernales incluyen ejecutivos de operaciones deportivas y comerciales, personal de entrenamiento, representantes de proveedores, medios de comunicación, ferias laborales y otros participantes vinculados al negocio.

Ese escenario, que normalmente se celebra a principios de diciembre, suele ser mucho más activo en materia de contrataciones e intercambios y representa uno de los momentos de mayor movimiento de la temporada muerta.

No obstante, la posibilidad de un cierre patronal desde el 1 de diciembre amenaza con impedir la celebración de las reuniones invernales de este año, lo que dejaría a los encuentros de gerentes generales como uno de los últimos espacios importantes para establecer contactos antes de una eventual paralización.

La amenaza de un cierre patronal cambia los planes

La incertidumbre sobre el futuro convenio colectivo podría provocar comportamientos diferentes entre las organizaciones.

Por un lado, algunos equipos podrían acelerar sus gestiones para avanzar en negociaciones antes de que expire el acuerdo laboral. Por otro, las franquicias podrían adoptar una posición conservadora y esperar a conocer las condiciones económicas que establecerá el próximo convenio antes de comprometerse con contratos de largo plazo o movimientos de importancia.

La preocupación no es menor. El nuevo acuerdo entre MLB y el sindicato tendrá consecuencias directas sobre el funcionamiento económico de la liga, especialmente ante las propuestas relacionadas con un posible tope salarial y un salario mínimo colectivo, asuntos que han generado diferencias entre ambas partes.

La propia liga ha planteado modificaciones a su propuesta laboral, incluida la posibilidad de posponer hasta 2028 la implementación de un sistema de límite y piso salarial, con la intención de permitir que la agencia libre pueda desarrollarse durante la próxima temporada muerta.

Sin embargo, todavía existen numerosos puntos de desacuerdo y no hay garantías de que las partes alcancen un entendimiento antes del vencimiento del convenio.

Pocas expectativas sobre las negociaciones laborales

Aunque los ejecutivos podrían ser interrogados por los periodistas sobre el futuro de las relaciones entre MLB y la asociación de jugadores, no se espera que las reuniones de Las Vegas se conviertan en un escenario de negociación directa.

Los encuentros entre la oficina de las Grandes Ligas y el sindicato no están programados para desarrollarse durante esta semana, por lo que cualquier información relacionada con nuevas propuestas o avances en las conversaciones podría surgir de manera indirecta.

Los gerentes generales, por su parte, probablemente dejarán las respuestas sobre el conflicto laboral en manos de los representantes de la liga.

De esta manera, las reuniones de Las Vegas tendrán dos grandes protagonistas: la planificación deportiva de las 30 franquicias y la incertidumbre sobre el futuro económico del béisbol.

Con el 1 de diciembre cada vez más cerca, los equipos tendrán que decidir si aprovechan las semanas restantes para avanzar en sus planes de temporada muerta o si prefieren esperar a que se despeje el panorama laboral antes de comprometer sus recursos.