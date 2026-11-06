Un jonrón de Noelvi Marte permite que los Gigantes frenen en 10 la racha ganadora del Escogido

Noelvi Marte llega al plato luego de conectar un jonrón. ( CEDIDA POR LOS GIGANTES DEL CIBAO. )

Con tres cuadrangulares, dos de ellos conectados por Noelvi Marte y Roldy Brito, el conjunto francomacorisano derrotó 5-3 a los bicampeones nacionales con lo que llegó a su fin la racha de diez victorias consecutivas de los melenudos en el torneo de béisbol otoño-invernal 2026-27.

Marte fue la principal figura ofensiva de los ganadores al batear de 4-3, con un doble, un jonrón, dos carreras anotadas y dos remolcadas.

Brito también aportó con el madero al conectar un cuadrangular de dos carreras, mientras que Nomar Mazara agregó otro vuelacercas para encabezar la ofensiva de los Gigantes, que terminaron con ocho imparables.

Los Leones comenzaron delante en el marcador, aprovechando una jugada de sacrificio de Erik González en la primera entrada que permitió anotar a Junior Lake ante el abridor Jake Eder.

Sin embargo, la respuesta de los Gigantes no se hizo esperar. En la parte baja de ese episodio, Brito desapareció la pelota por el jardín izquierdo con Noelvi Marte en circulación para cambiar el rumbo del encuentro y colocar a los locales arriba 2-1.

La ventaja se amplió en el segundo capítulo cuando Marte conectó un doblete por el jardín izquierdo que llevó hasta el plato a Kelvin Gutiérrez, para establecer el 3-1.

Regreso de los Gigantes

El Escogido consiguió igualar las acciones en el tercer episodio. Un lanzamiento desviado de Eder permitió que Junior Lake anotara, mientras Erik González avanzaba hasta la segunda base. Posteriormente, José Marmolejos disparó un doblete por el jardín derecho que remolcó a González para colocar el encuentro 3-3.

La igualdad, sin embargo, duró poco. En la cuarta entrada, Mazara conectó un cuadrangular entre los jardines derecho y central frente al relevista Juan Mercedes, devolviendo la ventaja a los Gigantes con marcador de 4-3.

Jonrón de Marte

En el quinto episodio llegó el golpe definitivo de la ofensiva francomacorisana. Marte volvió a demostrar su poder al enviar la pelota por encima de la verja del jardín izquierdo, su segundo cuadrangular de la temporada, para ampliar la diferencia a 5-3.

A partir de ese momento, el relevo de los Gigantes se encargó de preservar la ventaja. Enmanuel Mejía, Miguel Ullola, Yovanny Cruz y Alimber Santa limitaron la ofensiva escarlata durante los siguientes cuatro episodios, mientras que el conjunto capitaleño no pudo encontrar la fórmula para volver al partido.

El cuerpo de relevistas de los ganadores permitió apenas dos imparables en cuatro entradas, con tres boletos y seis ponches combinados. Santa trabajó el octavo episodio sin permitir carreras. Michael de la Cruz acercó al Escogido con un jonrón solitario y esa vuelta completó el 5-4 definitivo.

Por los Gigantes, Jake Eder abrió y lanzó cuatro entradas en las que permitió cuatro imparables y tres carreras, aunque solamente una fue limpia. Ponchó a cuatro bateadores y concedió una transferencia.

Se destacaron con el madero por los Potros además de Marte, Brito de 3-1, 2 CE, 1 CA.

En la ofensiva escarlata, Marmolejos se fue de 3-2, con un doble, una carrera impulsada y una transferencia. González bateó de 3-1, con una remolcada, mientras Lake terminó de 4-2, con dos anotadas.