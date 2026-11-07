El Licey logra triunfo en la celebración de su cumpleaños

Francisco Mejía conecta imparable empujador en la victoria de los Tigres del Licey ante los Gigantes del Cibao ( CEDIDA POR TIGRES DEL LICEY )

Los Tigres del Licey vencieron 8-3 a los Gigantes del Cibao en partido celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal este sábado en la noche.

En la celebración de su aniversario 119, la victoria correspondió en labor de relevo al derecho Luis Frías (1-0) que trabajó una entrada de dos hits y una carrera limpia; no otorgó bases ni ponchó bateadores. La derrota recayó sobre Hansel Robles (1-1) que en un tercio de labor, permitió tres hits y cinco carreras limpias.

El conjunto azul contó con una buena labor monticular de su abridor, Vladimir Gutiérrez, que lanzó cinco entradas en las que permitió cuatro hits y una carrera limpia; otorgó dos bases y ponchó a dos bateadores.

Los más destacados

Por los Gigantes, Deyvison de los Santos se fue de 4-2, con una carrera anotada, dos impulsadas y un cuadrangular, y Noelvi Marte terminó de 4-2, con una carrera impulsada.

Por los Tigres, Francisco Mejía bateó de 3-1, con dos carreras anotadas y tres impulsadas, y Jesús Madé bateó de 5-2, con una carrera anotada y una remolcada.

La celebración

Como parte de una jornada dedicada a celebrar 119 años de gloria y tradición, el Club Atlético Licey rindió un homenaje especial a las grandes figuras que han contribuido a engrandecer la emblemática organización deportiva, bajo el concepto "Licey Legends".

La celebración tuvo como uno de sus momentos más significativos la reunión de más de 20 antiguas glorias de los Tigres del Licey, en un emotivo reconocimiento a quienes, con su talento, entrega y pasión, dejaron una huella imborrable en la trayectoria del conjunto azul.

La ceremonia conmemorativa inició con palabras de apertura sobre el significado de los 119 años de historia del club, a cargo de la histórica voz azul Luis Beltrán, seguidas de un desfile especial en el que las leyendas homenajeadas fueron presentadas individualmente, resaltando sus respectivas trayectorias y aportes a la organización.

Estuvieron presentes las glorias azules José Offerman, Dámaso Marte, Pedro Liriano, Salomón Torres, Melquiades Torres, Ramón Martínez, Juan Carlos Cruz, Manny Martínez, Manny Aybar, Vladimir Pérez, Carlos Pérez, Mélido Pérez, Víctor Marte, Silvestre Campusano, Bernardo Brito, Yorkis Pérez, Jorge Sosa, Yhency Brazobán, Cristian Guzmán, Erick Aybar y Ramón Ortiz.

Próximo partido

Los Tigres enfrentarán a los Leones del Escogido como visitantes en el Estadio Quisqueya a partir de las 5 de la tarde, y los Gigantes recibirán la visita de las Aguilar Cibaeñas a partir de la misma hora en el Estadio Julián Javier.