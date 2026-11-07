Los Toros frenan ante el Licey una cadena de cuatro derrotas

Eloy Jiménez termina el swing con el que despachó su vuelacercas en el Quisqueya. ( CEDIDA POR TOROS DEL ESTR )

Pedro Severino y Eloy Jiménez jonronearon para liderar la ofensiva de unos Toros del Este que cortaron su cadena de cuatro reveses al imponerse la noche del viernes al Licey por 7-5 en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Carlos Rodríguez completó cuatro entradas y los bovinos llegaron a 16 vuelacercas en sus primeros 16 choques.

Los romanenses colocaron su marca en 6-10, á juego y medio de las Estrellas por el cuarto puesto, mientras que los azules van con 10-6, en segunda posición.

El nicaragüense Rodríguez (0-0, 2.57) tuvo una buena presentación, aunque salió sin decisión, completando cuatro entradas de dos carreras, dos hits, dos bases y cuatro ponches.

Al final, la victoria fue para el importado Taylor Lehman (1-0, 0.00) tras tirar un inning sin libertades en rol de relevo en su debut; Ronaldo Alessandro se apuntó el salvamento (1) y la derrota recayó sobre el abridor azul Adonis Medina (1-3, 7.63) tras permitir 5 vueltas en 2.1 entradas.

Así anotaron

Los Toros picaron delante, en el primer episodio, cuando Eloy Jiménez pegó un soberbio cuadrangular, de 407 pies de distancia, hacía el jardín izquierdo.

En el segundo, los Tigres fabricaron dos, con doble de Cristhian Adames para empatar el encuentro 1-1, y luego fue empujado desde la intermedia por Yamal Encarnación con sencillo para irse al frente 2-1.

Al siguiente inning, en el tercero, la estampida se sintió con fuerza, con un rally de cuatro vueltas, iniciado por jonrón de línea de Pedro Severino al left para empatar 2-2; seguido de hit empujador de Gilberto Celestino, remolcando a Lantigua desde segunda para retomar la pizarra 3-2; luego, Jesús Sánchez encontró bases llenas y también pegó hit remolcador de una más (4-2), y con rodado suave de Jiménez a primera, anotó Celestino para ampliar 5-2.

En la cuarta entrada, Severino abrió con doblete al jardín central, avanzó a tercera por rodado de Rafael Lantigua, y posteriormente anotó por otro rodado, este del bate de Celestino, colocando el marcador 6-2, e inmediatamente, en el inning siguiente, el quinto, los Toros tuvieron bases llenas sin out, pero solo pudieron fabricar una más para aumentar 7-2.

Los Tigres descontaron con dos en el séptimo, siendo el batazo más importante un triple de Maxwell Romero, y sumaron una más en el octavo, pero se quedaron cortos, 7-5.

Por los Toros, Pedro Severino de 4-2, con doble y jonrón, una producida y dos anotadas; Eloy Jiménez de 3-1, cuadrangular, dos remolcadas, una anotada; Gilberto Celestino de 5-2 con dos sencillos, dos empujadas, una anotada, una base robada; Jesús Sanchez de 4-2, una impulsada, y Ronny Simón de 3-2, con una anotada y dos boletos.

Por los Tigres, Cristhian Adames de 4-3, doble y dos empujadas; Jesús Madé de 5-2 y Gustavo Núñez empujó una.