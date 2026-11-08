Las Águilas maltratan el pitcheo de los Toros en el Estadio Cibao

Jasson Domínguez conecta imparable en el partido ante los Toros del Este en el Estadio Cibao ( CEDIDA POR AGUILAS CIBAEÑAS )

Con un tórrido bateo de 16 imparables, las Águilas Cibaeñas derrotaron 13-6 a los Toros del Este, cortando así una racha de ocho victorias consecutivas de los taurinos sobre los aguiluchos, en partido celebrado la tarde-noche del sábado en el Estadio Cibao.

El último triunfo de las Águilas sobre los Toros fue el 25 de noviembre de 2025.

El mánager Luis "Pipe" Urueta llegó a tiempo para dirigir el partido.

El triunfo fue para el lanzador Raúl Brito (2-0); la derrota la sufrió Aaron Brooks (0-2).

Las Águilas abrieron con el debutante Randy Vásquez, quien trabajó 3.0 episodios, enfrentó a tres bateadores, no permitió hits ni carreras, otorgó un boleto y abanicó a cuatro adversarios.

Luego relevaron Sadrac Franco (4), Rafael Montero (5), Raúl Brito (5), Luis González (6), Jonathan Hernández (7), Junior Fernández (8) y Jorge Alcalá (9).

Los taurinos enviaron al montículo a Aaron Brooks, quien tuvo una labor de 1.2 entradas. Enfrentó a 10 bateadores, permitió dos carreras, aceptó cuatro hits, otorgó una base por bolas y ponchó a dos rivales.

Después desfilaron por el box Johan Simón (2), Domingo Acevedo (3), Emailin Montilla (4), Wilian Bormie (5), José Fernández (6), Ángel Felipe (7), Francis Peguero (7) y Gerson Moreno (8).

Los más destacados

La recia ofensiva aguilucha fue encabezada por Adael Amador, con jonrón, doble y sencillo; remolcó dos y anotó dos. Steward Berroa y Aderlin Rodríguez conectaron tres imparables; Jasson Domínguez, doble y sencillo; Rayner Delgado, dos sencillos; Robert Moore, un jonrón, y Mason McCoy, un sencillo.

Por los Toros, Juan Brito conectó jonrón y sencillo; Francisco Urbáez, quien entró a batear de emergente en el sexto, pegó dos dobles; Jesús Sánchez, doblete y sencillo; Wilmer Difó, doble y una remolcada; Eloy Jiménez, Onil Pérez, Rafael Lantigua y George Valera, un imparable cada uno.

Como anotaron

Las Águilas tomaron ventaja en la segunda entrada, cuando fabricaron dos anotaciones. Después de un out, llegaron tres hits consecutivos de Aderlin Rodríguez, Rayner Delgado y Mason McCoy, quien impulsó la primera, mientras los corredores avanzaron a tercera y segunda. Después de dos outs, llegó la segunda por cañonazo de Steward Berroa.

El festín amarillo continuó con tres más en el tercero, por transferencias a JC Escarra y Adael Amador y un cuadrangular de Robert Moore, para poner la pizarra 5-0.

Los visitantes descontaron con una en el cuarto. Después de dos outs, Juan Brito conectó hit, Bryan de la Cruz recibió transferencia y Jesús Sánchez pegó doble.

Los Toros hicieron otra vuelta en el quinto, por sencillos de Onil Pérez y Rafael Lantigua y elevado de sacrificio de Ronny Simon.

Las Águilas volvieron a la carga en el cierre del quinto, cuando Adael Amador abrió con cuadrangular hacia el bleacher de la izquierda.

Los romanenses fabricaron otra vuelta en el sexto, por sencillos de Jesús Sánchez y Eloy Jiménez y doble impulsador de una carrera del emergente Francisco Urbáez.

Los dueños de casa se distanciaron con un imparable de Steward Berroa, quien avanzó a tercera por un error en tiro del lanzador y pisó el plato con doble de Adael Amador.

Los Toros siguieron batallando y fabricaron dos más en el séptimo, por sencillo de George Valera y jonrón de Juan Brito.

El séptimo también fue de la suerte para las Águilas. Aderlin Rodríguez abrió con un infield hit y avanzó a tercera por dos lanzamientos desviados del lanzador Ángel Felipe.

Anotó con una jugada de selección en rodado al torpedero de Mason McCoy, quien se estafó la intermedia. Eddys Leonard recibió transferencia y el sencillo de Steward Berroa llenó las bases.

Jasson Domínguez remolcó una con hit y JC Escarra, la carrera número 12, con incogible. Aderlin Rodríguez, quien volvió a batear en la entrada, disparó su segundo hit y remolcó la carrera número 13.