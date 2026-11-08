Los Gigantes del Cibao blanquearon a las Águilas en un partido recortado por la lluvia

Steward Berroa agota un turno al bate en el partido entre los Gigantes del Cibao y las Aguilas Cibaeñas en el Estadio Julián Javien de San Francisco de Macorís. ( CEDIDA POR AGUILAS CIBAEÑAS )

Las Águilas Cibaeñas cayeron 3-0 ante los Gigantes del Cibao en un partido celebrado en el Estadio Julián Javier reducido a 5.1 episodios por la lluvia, correspondiente al torneo 2026-2027 de la Liga Dominicana de Béisbol.

El encuentro fue detenido por un fuerte aguacero en la parte alta del sexto capítulo, cuando las Águilas tenían corredores en tercera y segunda con un solo out (Dayan Frías embasado por error del jardinero izquierdo y doble de Steward Berroa).

Jasson Domínguez estaba en el plato representando el empate con conteo favorable de 2-1.

Con este resultado, las Águilas registran marca de 6-11, al tiempo que los Gigantes nivelan su récord con foja de 9-9.

El pitcheo

Como abridor de los Gigantes, Wily Peralta colgó tres ceros con dos bases por bolas y tres ponches. El relevo fue tomado por Christopher Molina (2-0), que se llevó el triunfo en una labor de 2.1 entradas, y por Tyler Thomas, quien permitió un doble.

La derrota recayó en Jorge Tavárez (0-2), quien en labor de cinco entradas permitió tres carreras y cuatro hits, sin conceder boletos y abanicando a cinco bateadores. Tavárez cerró su presentación retirando en fila a los últimos ocho bateadores a los que se enfrentó.

Las carreras

Los nordestanos fabricaron sus tres anotaciones en la tercera entrada producto de un jonrón de Noelvi Marte con dos compañeros en circulación, tras sencillos sucesivos de Pascanel Ferreras y Roldy Brito, para tomar ventaja 3-0.

Los más destacados

Por las Águilas, Steward Berroa bateó de 3-1 con un doblete, siendo el único imparable conectado por la ofensiva amarilla en todo el encuentro.

Del lado de los Gigantes, Noelvi Marte comandó el ataque al conectar un cuadrangular y remolcar tres carreras; Nomar Mazara aportó un doble, mientras que Roldy Brito y Pascanel Ferreras ligaron un sencillo cada uno.

Próximo Juego

Este lunes las Águilas Cibaeñas visitan a los Tigres del Licey a las 5:00 p. m. en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.