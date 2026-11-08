Gilberto Celestino deja en el terreno a las Estrellas Orientales en el Francisco Micheli

Gilberto Celestino llega a tercera en el partido de los Toros del Este ante las Estrellas Orientales en el Estadio Francisco Micheli ( CEDIDA POR TOROS DEL ESTE )

Gilberto Celestino conectó un oportuno doblete remolcador en la conclusión de la décima entrada, permitiendo a los Toros del Este dejar en el terreno 5-4 a las Estrellas Orientales en un vibrante encuentro de la Temporada 2026-27 de la LIDOM disputado en el Estadio Francisco Micheli.

El batazo decisivo de Celestino ante los envíos del relevista Jhan Mariñez (0-2), que cargó con la derrota, trajo al plato las carreras que sellaron la victoria taurina.

El pitcheo taurino tuvo una destacada apertura de Deyni Olivero, quien debutó completando cuatro entradas en blanco, permitiendo apenas un hit, sin otorgar boletos y con un ponche.

El bullpen trabajó las siguientes seis entradas, en las que permitió cuatro carreras, todas sucias, seis hits y ponchó a cuatro bateadores.

La victoria correspondió a Lucas Sims (1-1, 7.11), quien lanzó una entrada de un hit y una carrera. La derrota fue para el derecho Jhan Mariñez (0-2, 2.45), tras permitir las dos anotaciones del décimo episodio.

Las carreras

Los más destacados

Por los Toros, Gilberto Celestino se fue de 5-2 con un doble y dos empujadas; Francisco Urbáez se fue de 4-3 con cuadrangular y doble, una anotada y una empujada, Rafael Lantigua se fue de 2-2 con una anotada.

Por las Estrellas, César Prieto se fue de 5-1 con una remolcada; José Tena se fue de 4-2 con un doble y una anotada. Josh Lester se fue de 4-2 con un doble y una anotada.

Próximo partido

Los Toros del Este recibirán la visita de los Leones del Escogido en el Estadio Francisco Micheli de La Romana a partir de las 5 de la tarde, mientras que las Estrellas Orientales estarán de visita en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís a partir de la misma hora.