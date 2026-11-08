Licey se impone al Escogido en un nuevo capítulo entre los "Eternos Rivales"

Angel Ortiz corre de home a primera en el partido entre los Tigres del Licey y los Leonesl del Escogido en la pelota invernal dominicana. ( CEDIDA POR TIGRES DEL LICEY )

Los Tigres del Licey se llevaron el triunfo 5-4 sobre los Leones del Escogido, en un nuevo capítulo de la histórica rivalidad de los "Eternos Rivales" de la pelota invernal dominicana, celebrado este domingo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El conjunto azul fabricó cuatro carreras en la cuarta entrada y agregó otra en el sexto episodio para resistir el empuje de los escarlatas, que anotaron dos vueltas en el tercero y otras dos en el sexto, pero no pudieron completar la remontada.

Uno de los aspectos determinantes del encuentro estuvo en la capacidad de ambos conjuntos para producir con corredores en posición anotadora.

El Licey bateó de 9-4 en esas circunstancias, mientras que el Escogido apenas pudo conectar un hit en nueve oportunidades, una diferencia que terminó pesando en el resultado. Los azules dejaron cinco corredores en circulación, frente a nueve de los rojos.

Albert Abreu (1-0) se acreditó la victoria, mientras que Kenny Hernández (2-1) cargó con la derrota. Wander Suero consiguió su primer salvamento de la temporada al retirar el noveno episodio para preservar la ventaja de los Tigres.

En cuanto a los abridores, Abreu trabajó cinco entradas, permitió tres imparables y dos carreras limpias, concedió tres boletos y ponchó a cinco bateadores. Por los Leones, Ángel Sánchez lanzó tres entradas y un tercio, permitió un hit y dos carreras limpias, otorgó dos bases por bolas y no registró ponches.

Los más destacados

Vidal Bruján fue el bateador más destacado por los Leones al conectar tres imparables en tres turnos oficiales, incluyendo un doble y un triple, además de negociar dos boletos y anotar una carrera. Michael De la Cruz remolcó dos vueltas, mientras que José Marmolejos produjo una.

Por los Tigres, Ángel Ortiz y Bryan Lavastida impulsaron dos carreras cada uno. Ortiz conectó dos imparables en cuatro turnos, mientras que Lavastida aportó un sencillo y negoció una carrera remolcada en la cuarta entrada y otra en el sexto episodio. Sergio Alcántara también sobresalió al conectar dos hits en cuatro oportunidades.

Próximo partido

Los Tigres estarán recibiendo la visita de las Águilas Cibaeñas este lunes en el Estadio Quisqueya a partir de las 5 de la tarde, mientras que los Leones viajan a La Romana para enfrentar a los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli.