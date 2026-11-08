Marmolejos y Bruján la sacan en el triunfo escarlata

José Marmolejos llega al plato luego de conectar cuadrangular en el partido ante las Estrellas Orientales el sábado en la noche en el Estadio Tetelo Vargas ( CEDIDA POR LEONES DEL ESCOGIDO )

Con jonrones de Vidal Bruján y Jose Marmolejos, y otra gran actuación del pitcheo de relevo, los Leones del Escogido vencieron este sábado 6-4 a las Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas.

Los bicampeones nacionales fabricaron tres vueltas en el tercer capítulo, dos de ellas con un cuadrangular de Vidal Bruján por el jardín derecho con un hombre a bordo ante Jaime Barría, un estacazo que recorrió 372 pies de distancia a 98.5 millas por hora.

En esa misma entrada, José Marmolejos conectó otro bambinazo solitario a la misma zona recorriendo 361 pies de distancia a una velocidad de salida de 99 millas por hora.

En la parte baja, los locales reaccionaron y marcaron cuatro anotaciones frente a Radhamés Liz con par de jonrones, uno de Raimel Tapia al central y otro de Marco Luciano entre los bosques izquierdo y central, productores de dos carreras cada uno.

La del desempate para los escarlatas llegó en el séptimo en las piernas de Junior Lake, quien alcanzó la registradora desde la intermedia con un doble de Marco Hernández al central contra Carlos Belén, aunque la carrera fue cargada a Eddy Yean, quien dejó a Lake en circulación.

Los capitaleños fabricaron una más en el octavo con un elevado de sacrificio de Erik González al central que llevó a John Gil a la goma desde la antesala.

Luego de las anotaciones contra Liz, Reid VanScoter (2.1 entradas, 5 ponches), Kelly Austin (1.1, un ponche), Rolddy Muñoz (1.0, un ponche), Elvis Peguero (1.0, un ponche) y Robinson Martínez (1.0, un ponche) mantuvieron en blanco a los Orientales.

El lanzador ganador fue Austin (3-1). La derrota fue para Yean (0-1). El salvamento fue para Martínez (6).

Tras el partido, el Escogido (12-5) se mantiene en el primer lugar del campeonato, mientras que las Estrellas (7-9) están en cuarto.

Los más destacados

Por los melenudos, Bruján bateó de 5-3, con cuadrangular, dos producidas, dos anotadas y una base robada; Marmolejos, de 3-1, con cuadrangular, una remolcada, una anotada y dos bases por bolas; Marco Hernández, de 5-2, con doble y una empujada, y Lake, de 5-2, con anotada y base robada.

Por los verdes, Tapia se fue de 4-1 con cuadrangular, dos impulsadas y una anotada, y Luciano, de 4-4, con jonrón, dos impulsadas y una anotada.

Próximo partido

Los Leones volverán a casa este domingo para recibir a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal a las 5:00 de la tarde.