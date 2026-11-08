Crow-Armstrong y Bellinger ganan los Guantes de Platino en MLB

Cody Bellinger y Pete Crow-Armstrong ganaron el Guante de Platino en la Liga Americana y la Liga Nacional, respectivamente. ( MLB )

El jardinero central de los Cubs de Chicago, Pete Crow-Armstrong, y el jardinero izquierdo de los Yankees de Nueva York, Cody Bellinger, fueron nombrados este viernes como los ganadores del Guante de Platino 2026 en sus respectivas ligas.

Fue una victoria fácil en la Liga Nacional para Crow-Armstrong. Sus 25 outs por encima del promedio (Outs Above Average) lideraron a todos los jardineros calificados, nueve por delante del segundo lugar, Ceddanne Rafaela.

El pelotero de 24 años terminó en el percentil 100 en alcance en los jardines, el percentil 93 en valor de brazo y el percentil 90 en fuerza de brazo.

Crow-Armstrong es el primer jardinero central de la Liga Nacional en ganar un Guante de Platino desde que se creó el premio en 2011, y el primer jardinero central de cualquier liga en lograrlo desde Byron Buxton (Minnesota) en 2017.

Se une a Anthony Rizzo como los únicos jugadores de los Cubs en obtener este honor.

Por su parte, Bellinger acumuló 21 carreras defensivas salvadas (Defensive Runs Saved), por mucho la mayor cantidad entre los jardineros izquierdos de la Liga Americana. También sumó ocho asistencias desde el jardín y aportó seis outs por encima del promedio, terminando por encima del percentil 91 en alcance y fuerza de brazo.

Premios por equipos

El jugador de 31 años obtuvo el segundo Guante de Oro de su carrera la semana pasada. Es el segundo jugador de los Yankees en ganar un Guante de Platino, después del receptor José Treviño en 2022.

Los Premios Guante de Oro por Equipos también se entregaron este viernes. Los Blue Jays de Toronto ganaron el Guante de Oro por Equipos de la Liga Americana por tercera vez en las últimas cuatro temporadas, mientras que los Cubs de Chicago repitieron como ganadores en la Liga Nacional.

Ambos equipos lideraron sus respectivas ligas en el índice defensivo SABR.

Las 51 carreras defensivas salvadas de Toronto como colectivo fueron la tercera cifra más alta en el Joven Circuito en 2026. A pesar de ganar el premio al equipo, los Blue Jays no tuvieron ningún ganador individual del Guante de Oro este año.

La férrea defensa de los Cubs cometió solo 61 errores en 2026, por lejos la menor cantidad en las Grandes Ligas, y también registraron las mejores marcas de la MLB en carreras defensivas salvadas (115) y outs por encima del promedio (73).

Tuvieron dos ganadores del Guante de Oro esta temporada: Crow-Armstrong y el tercera base Alex Bregman.