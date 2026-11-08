El taiwanés Jyun-Yue Tseng entra al sistema de posteo de MLB

El relevista Jyun-Yue Tseng, de los Fubon Guardians de Taiwán, ingresará al sistema de posta (posting system) de las Grandes Ligas y estará disponible para firmar como agente libre con cualquier equipo desde este domingo hasta el 22 de diciembre.

El lanzador derecho de 25 años tuvo un récord de 5-3 con 25 salvamentos en 48 partidos este año en la Liga de Béisbol Profesional de China (CPBL). Ponchó a 65 bateadores y otorgó 13 bases por bolas en 52 entradas y un tercio.

Este año lanzó en su segundo Clásico Mundial de Béisbol, donde lanzó entradas sin permitir imparables contra Corea del Sur y la República Checa, acreditándose un salvamento. Contra Corea del Sur, promedió 93.7 mph con su recta de cuatro costuras y también lanzó cortadores (cutters).

Detalles del contrato

Tseng jugó en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de 2014 y fue nombrado Novato del Año de la CPBL en 2021.

Bajo el acuerdo de posta de la MLB con la CPBL, la tarifa de posta (posting fee) sería del 20% de los primeros 25 millones de dólares de un contrato de Grandes Ligas. El porcentaje se reduce al 17.5% de los siguientes 25 millones y al 15% de cualquier monto superior a los 50 millones.

Habría una tarifa suplementaria del 15% sobre cualquier bono devengado, escaladores salariales y opciones ejercidas.

Situación laboral MLB

Para un contrato de ligas menores, la tarifa de posta sería del 25% del bono por firma. Si el acuerdo incluye términos de Grandes Ligas en caso de ser seleccionado al roster de 40 jugadores, habrá una tarifa suplementaria del 15% sobre cualquier ganancia obtenida bajo dichos términos de Grandes Ligas.

Es probable que la MLB ordene un cierre patronal (lockout) al Sindicato de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas (MLBPA) cuando su contrato colectivo venza el 1 de diciembre, lo que podría acortar el período de negociación.