Pedro Martínez muestra malestar por conversaciones del acuerdo laboral

Pedro Martínez lleva retirado más de 17 años, pero todavía puede lanzar humo.

El lanzador del Salón de la Fama, quien era miembro de los Expos de Montreal durante la huelga de 1994 que resultó en la cancelación del resto de la temporada, ahora advierte a la MLB que no arriesgue perder partidos por las negociaciones laborales.

«Estoy enfadado», dijo Martínez, según Mac Cerullo del Boston Herald. «Hablando honestamente, estoy encojonado».

Situación del contrato colectivo

Y añadió: «Me duele por la fanaticada, y sé cuándo las cosas están bien... El béisbol está en un buen momento ahora mismo. Así que déjense de tonterías, lleguen a un acuerdo y no le cierren las puertas al béisbol por los fanáticos».

El contrato colectivo actual de la MLB está fijado para vencer el 1 de diciembre a las 11:59 p. m. hora del Este, y se espera que la liga ordene un cierre patronal (lockout) al sindicato de jugadores (MLBPA).

Propuestas y negociaciones

El comisionado Rob Manfred ha declarado en numerosas ocasiones que los propietarios de la liga están alineados para implementar un tope salarial, mientras que los jugadores se oponen rotundamente.

La propuesta más reciente de la liga incluyó un tope salarial estricto de 258.2 millones de dólares para 2028, con un suelo salarial de 180.2 millones.

La MLB bloqueó a sus jugadores durante 99 días antes de acordar el contrato colectivo actual en marzo de 2022, aunque eso evitó la pérdida de partidos de temporada regular.

«Espero que el comisionado pueda verme y escucharme, y que la asociación de jugadores escuche lo que tengo que decir», dijo Martínez. «Puede que yo sea insignificante, pero ya lo viví antes. Ya pasé por esa experiencia».

Y agregó: «En aquel entonces (en 1994), había necesidad de que cambiaran otras cosas, y cambiaron para mejor. Esta vez no hay excusa, de ningún lado: ni del sindicato, ni de los dueños, ni del béisbol. Los fanáticos no merecen ser maltratados».