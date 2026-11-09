El Rafael Barias golpea primero al Mauricio Báez y toma ventaja en la final del TBS Distrito
Dimas Carrasco lideró el triunfo de Villa Consuelo con 19 puntos y 10 rebotes
La serie por el título continúa este miércoles.
El club Rafael Barias superó al Mauricio Báez por 85-79, en el primer partido de la serie final del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).
Los archirrivales de los sectores de Villa Consuelo y Villa Juana encendieron la chispa de una final en la que el vencedor se iría arriba 3-2 en sus enfrentamientos entre ellos en cuanto a la disputa del títulos se refiere.
Los líderes ofensivos barianos fueron Dimas Carrasco con un doble-doble 19 puntos y 10 rebotes, Marquis Wright coló 16 tantos, seis rebotes y cinco asistencias, Eusebio Suero aportó 11, el refuerzo estadounidense JD Miller 10 dígitos más siete balones atrapados, y Bryan Ramírez nueve.
Por el Mauricio, Jhery Matos fue su principal anotador con 19 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, el capitán Gerardo Suero logró 17, los refuerzos norteamericanos BJ Fitzgerald 12 y Kevin Obanor 11 con seis capturas.
La última vez que se enfrentaron en la serie final fue en el 2023, donde la escuadra de Villa Juana superó a la Villa Consuelo, 4-2, pactada a un 7-4.
Primera mitad
- Los chicos de Villa Consuelo pudieron controlar la rebeldía de los Villa Juana en el segundo tiempo e imponerse de seis puntos en la primera mitad, 46-40.
Los barianos ganaron de 10 tantos el primer parcial, 29-19, pero en el segundo los mauricianos se sublevaron y lo dominaron 21-17.
Sigue el miércoles
El 50 TBS Distrito 2026 continuará el miércoles 11, a las 8:00 de la noche, con el segundo partido de la ronda final entre los clubes Mauricio Báez y Rafael Barias, pactada a un 7-4.