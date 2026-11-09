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El Rafael Barias golpea primero al Mauricio Báez y toma ventaja en la final del TBS Distrito

Dimas Carrasco lideró el triunfo de Villa Consuelo con 19 puntos y 10 rebotes

La serie por el título continúa este miércoles.

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    El Rafael Barias golpea primero al Mauricio Báez y toma ventaja en la final del TBS Distrito
    Dimas Carrasco, del club Rafael Barias, busca la posesión del balón para iniciar la ofensiva al acecho del defensa Jhery Matos, de Mauricio Báez. (CEDIDA POR ABADINA.)

    El club Rafael Barias superó al Mauricio Báez por 85-79, en el primer partido de la serie final del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).

    Los archirrivales de los sectores de Villa Consuelo y Villa Juana encendieron la chispa de una final en la que el vencedor se iría arriba 3-2 en sus enfrentamientos entre ellos en cuanto a la disputa del títulos se refiere.

    Los líderes ofensivos barianos fueron Dimas Carrasco con un doble-doble 19 puntos y 10 rebotes, Marquis Wright coló 16 tantos, seis rebotes y cinco asistencias, Eusebio Suero aportó 11, el refuerzo estadounidense JD Miller 10 dígitos más siete balones atrapados, y Bryan Ramírez nueve.

    Por el Mauricio, Jhery Matos fue su principal anotador con 19 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, el capitán Gerardo Suero logró 17, los refuerzos norteamericanos BJ Fitzgerald 12 y Kevin Obanor 11 con seis capturas.

    La última vez que se enfrentaron en la serie final fue en el 2023, donde la escuadra de Villa Juana superó a la Villa Consuelo, 4-2, pactada a un 7-4.

    Primera mitad

    • Los chicos de Villa Consuelo pudieron controlar la rebeldía de los Villa Juana en el segundo tiempo e imponerse de seis puntos en la primera mitad, 46-40.

    Los barianos ganaron de 10 tantos el primer parcial, 29-19, pero en el segundo los mauricianos se sublevaron y lo dominaron 21-17.

    Sigue el miércoles

    El 50 TBS Distrito 2026 continuará el miércoles 11, a las 8:00 de la noche, con el segundo partido de la ronda final entre los clubes Mauricio Báez y Rafael Barias, pactada a un 7-4.

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