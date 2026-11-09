Festival de dobles mantiene a los Leones del Escogido en lo más alto de Lidom

José Marmolejos al momento de conecttar un doble. ( CEDIDA POR LOS LEONES DEL ESCOGIDO. )

Los Leones del Escogido conectaron seis dobles, aprovecharon sus oportunidades con corredores en circulación y derrotaron este lunes 5-2 a los Toros del Este en el estadio Francisco A. Micheli.

El resultado permitió a los escarlatas conservar el liderato de la tabla de posiciones, ahora con marca de 13-6, mientras los romanenses quedaron con registro de 7-12.

Gregory Polanco, en su debut con los Leones, fue uno de los protagonistas al conectar un doble productor en el segundo episodio, mientras Erik González y José Marmolejos encabezaron el ataque que dio vuelta al marcador en el tercero.

Los Toros habían tomado la delantera en el primer capítulo frente al también debutante Stephen Nogosek. Ronny Simon abrió el camino con sencillo al jardín derecho, se estafó la segunda base y anotó gracias a un doble de Bryan De la Cruz por la pradera izquierda.

La ventaja naranja, sin embargo, duró poco. Después de dos outs en el segundo inning, Junior Lake consiguió un infield-hit por el campocorto y Polanco lo llevó hasta el plato con un batazo de dos bases que golpeó la pared del jardín derecho para establecer la igualdad.

La respuesta escarlata continuó en el tercer episodio. Jason Schiavone abrió la entrada con doble al jardín izquierdo y avanzó a tercera con un rodado de Vidal Bruján hacia la inicial. Erik González lo remolcó con otro doble, esta vez por el jardín central, y posteriormente cruzó el plato con un sencillo de Marmolejos al bosque izquierdo.

Los Leones habían convertido una desventaja temprana en una ventaja de 3-1, apoyados en una ofensiva que castigó los envíos de Bryce Conley.

Los Toros volvieron a acercarse en el sexto capítulo, cuando De la Cruz conectó un sencillo al jardín izquierdo que impulsó su segunda carrera de la noche. Pero el relevo escarlata evitó que la amenaza se convirtiera en un empate.

Con corredores en las esquinas y un out, Hansel Marcelino entró a trabajar y Juan Brito elevó al jardín central. Lake realizó el disparo hacia el plato y consiguió poner fuera a De la Cruz, mientras el corredor que estaba en primera quedó atrapado en la jugada, completándose una doble matanza que preservó la ventaja roja.

La sentencia llegó en el octavo episodio. Marmolejos y Ramón Laureano conectaron dobles consecutivos al jardín derecho frente a Reymin Guduán para producir la cuarta carrera de los visitantes. Los Leones agregaron otra anotación en ese mismo capítulo para establecer el definitivo 5-2.

Nogosek (1-0) se acreditó la victoria después de completar cinco entradas, en las que permitió cuatro imparables y dos carreras, con cuatro ponches y dos boletos. Conley (0-2) cargó con el revés al tolerar tres anotaciones en 2.2 episodios, mientras Kelly Austin consiguió su segundo salvamento de la temporada al retirar sin carreras el noveno inning.

Destacados a la ofensiva

En la ofensiva escarlata, González bateó de 5-2, con dos dobles, una anotada y una remolcada. Marmolejos terminó de 4-2, incluyendo un doble, una anotada y una impulsada; Laureano también conectó dos imparables en cuatro turnos, con doble, carrera anotada, remolcada y una base robada. Polanco finalizó de 4-1, con doble y una producida en su estreno.

Por los Toros, De la Cruz bateó de 4-2, con doble y dos carreras impulsadas, mientras Simon se fue de 3-1, con una anotada, una base robada y una transferencia.

El Escogido volvió a demostrar que su producción ofensiva no depende exclusivamente del cuadrangular. Seis batazos de dos bases, oportunismo y una defensa oportuna le permitieron salir victorioso de La Romana y sostenerse en lo más alto de la pelota invernal dominicana.