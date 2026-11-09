Juan Soto dice presente en el juego Licey-Águilas de este lunes y alborota el estadio

Juan Soto sonríe mientras posa para fotos en el estadio Quisqueya este lunes. ( DIARIO LIBRE/NICOLE IZQUIERDO )

El jardinero dominicano de los Mets de Nueva York, Juan Soto, visitó la tarde de este lunes el Estadio Quisqueya Juan Marichal, donde presenció el partido entre los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas.

El estelar jugador, quien pertenece a la franquicia azul en la pelota invernal dominicana, compartió de manera animada con los fanáticos liceístas, en una visita que despertó entusiasmo entre los seguidores del conjunto capitalino.

Los fanáticos se pusieron eufóricos cuando la pantalla mostró a Soto, a las 6:15 de la tarde, cuando ya había transcurrido una hora y 15 minutos de haber comenzado el partido.

Cuando en diciembre de 2024 firmó su histórico contrato de 765 millones de dólares por 15 temporadas, Soto aseguró que el propietario de los Mets, Steve Cohen, le garantizó que, previa coordinación con la organización neoyorquina, tendría la posibilidad de disputar al menos 10 partidos en una temporada de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom).

Sin embargo, todavía se desconoce en cuál campaña podría concretarse esa participación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/51a82983-910b-423b-a373-764775194f29-c91af421.jpg El estelar de Grandes Ligas, Juan Soto, disfruta el partido entre Águilas y Licey en el estadio Quisqueya el lunes 9 de noviembre de 2026. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Soto viene de una temporada en la que perdió 51 partidos debido a lesiones, pero aun así bateó para .275, producto de 110 imparables en 400 turnos, con 27 cuadrangulares, 68 carreras impulsadas y 63 anotadas en 111 partidos.