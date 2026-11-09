Kevin Alcántara lidera ataque con jonrón y el Licey derrota a las Águilas en un disputado partido

Kevin Alcántara arroja el bate luego de conectar su cuarto jonrón de la campaña. ( CEDIDA POR LOS TIGRES DEL LICEY. )

Kevin Alcántara volvió a demostrar el impacto de su bate en la ofensiva de los Tigres del Licey con un cuadrangular de dos carreras en el quinto episodio, con lo que el jardinero coronó un ataque de cuatro anotaciones que resultó determinante para que los azules derrotaran 8-6 a las Águilas Cibaeñas, en partido celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El batazo de Alcántara, su cuarto de la temporada, encontró a Cristhian Adames en circulación y amplió una ventaja que los Tigres necesitaron defender hasta el último out, ante la reacción de los cibaeños.

Con ese jonrón, Alcántara asumió el liderato de terabases del campeonato, igualado con José Marmolejos, en una jornada en la que el conjunto capitalino también consiguió su segunda victoria frente a las Águilas y su noveno partido con cifras dobles en imparables.

La victoria permitió al Licey conservar el primer lugar de la tabla de posiciones.

Michel Otañez (1-0, 3.00) se acreditó el triunfo luego de retirar en orden a los bateadores que enfrentó en el sexto episodio. Erick Mejía (1-1, 9.00) cargó con la derrota tras permitir tres carreras en dos tercios de entrada, mientras JC Mejía (0-0, 0.00) consiguió su sexto salvamento de la campaña.

El abridor Luis Gil trabajó tres entradas en blanco, permitió dos imparables y concedió una transferencia.

Quinto episodio decisivo

Los Tigres tomaron la iniciativa desde el primer capítulo, cuando Sergio Alcántara conectó sencillo al jardín izquierdo y posteriormente anotó por un error en tiro del lanzador Jhordany Mezquita, en un rodado de Miguel Andújar.

La ventaja azul aumentó a tres carreras en el segundo episodio. Kevin Alcántara llegó a primera por un error del intermedista Adael Amador y anotó con un doble de Francisco Mejía. El receptor avanzó a tercera con un elevado de Mel Rojas Jr. y luego cruzó el plato por un lanzamiento descontrolado de Mezquita.

Las Águilas comenzaron a descontar en el cuarto ante Alexander Cornielle. Raynel Delgado conectó sencillo para impulsar a Adael Amador, quien había llegado a las bases por un error del intermedista. Más adelante, Dayan Frías produjo la segunda carrera cibaeña con otro indiscutible, llevando al plato a Robert Moore.

La igualdad llegó en el quinto. JC Escarra abrió con sencillo, avanzó a segunda por un rodado de Adael Amador y anotó cuando Robert Moore bateó hacia la tercera base y Ronny Mauricio cometió un error en tiro.

Pero la respuesta del Licey fue inmediata y contundente.

Sergio Alcántara y Mel Rojas Jr. dispararon dobles consecutivos para romper el empate. Después, Cristhian Adames conectó una línea de hit al jardín izquierdo que permitió anotar a Mauricio y provocó la salida del relevista Erick Mejía.

El momento culminante llegó con Kevin Alcántara, quien castigó al relevista Raúl Brito con un cuadrangular de 375 pies por el jardín izquierdo. El batazo de dos carreras colocó el marcador 7-3 y completó el rally de cuatro anotaciones de los bengaleses.

Reaccionaron, pero no alcanzaron

La ofensiva cibaeña no bajó los brazos y volvió a colocar presión sobre los locales en el sexto episodio.

Dayan Frías conectó un triple ante Michael Arias que llevó al plato a Raynel Delgado y Eddys Leonard, quienes habían llegado a las bases mediante sencillos. Frías anotó posteriormente con un rodado de Jason Domínguez para acercar a las Águilas 7-6.

Los Tigres consiguieron una carrera adicional en la parte baja de esa entrada. Mel Rojas Jr. llegó a primera por un error en tiro del campocorto Dayan Frías, avanzó a segunda por un lanzamiento descontrolado de Raúl Brito y anotó gracias a un sencillo de Yamal Encarnación por el centro del terreno.

Esa anotación terminó siendo importante para darle mayor margen al conjunto azul en el desenlace del encuentro.

Los destacados

Alcántara terminó de 4-1, con cuadrangular, dos carreras anotadas y dos impulsadas. Sergio Alcántara bateó de 4-2, con doble y dos anotadas, mientras Francisco Mejía, Cristhian Adames y Ronny Mauricio se fueron de 4-1, cada uno con una anotada y una remolcada.

Yamal Encarnación también aportó con un imparable y una carrera impulsada.

Por las Águilas, Raynel Delgado tuvo una destacada actuación al batear de 4-3, con una anotada y una remolcada. Dayan Frías terminó de 4-2, incluyendo un triple, una carrera anotada y tres impulsadas.