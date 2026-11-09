Kevin McGonigle y Sal Stewart conquistan el premio Novato del Año en las Grandes Ligas

Kevin McGonigle calienta antes de entrar al campo durante el partido de la MLB en el Chase Field el 31 de marzo de 2026 en Phoenix, Arizona. ( ARCHIVO/ AFP )

La temporada de 2026 dejó dos nuevos protagonistas en las Grandes Ligas. Kevin McGonigle, de los Tigres de Detroit, y Sal Stewart, de los Rojos de Cincinnati, fueron seleccionados por la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA) como los ganadores del premio Novato del Año, en las votaciones correspondientes a la Liga Americana y la Liga Nacional, respectivamente.

Ambos jugadores tuvieron campañas sobresalientes, aunque con características diferentes. McGonigle sobresalió por su disciplina en el plato, capacidad para embasarse y versatilidad defensiva, mientras Stewart combinó poder y producción de carreras para establecerse como una de las principales figuras ofensivas de Cincinnati.

La elección de McGonigle fue prácticamente unánime. Recibió 28 de los 30 votos de primer lugar, mientras que Parker Messick, lanzador zurdo de los Guardianes de Cleveland, obtuvo los dos restantes.

En la Liga Nacional, Stewart consiguió 20 votos de primer lugar. Carson Benge, jardinero de los Mets de Nueva York, recibió siete, y JJ Wetherholt, intermedista de los Cardenales de San Luis, completó la votación con tres.

Una apuesta que resultó

Detroit encontró en McGonigle una de sus principales figuras del presente y el futuro. El jugador, que comenzó la campaña como el segundo mejor prospecto de todo el béisbol, respondió a las expectativas con una actuación que lo llevó a encabezar la Liga Americana con 7.1 victorias por encima del reemplazo (WAR), de acuerdo con Baseball-Reference.

Con apenas 21 años durante la mayor parte de la temporada, el infielder zurdo mostró una madurez poco común frente a los lanzadores contrarios. Su disciplina fue uno de los elementos más destacados de su desempeño: registró una tasa de boletos de 13.4 %, prácticamente igual a su porcentaje de ponches, de 14.1 %.

Esa capacidad para seleccionar lanzamientos le permitió alcanzar un porcentaje de embasarse de .376, el mejor entre los novatos calificados y el sexto más elevado de toda la Liga Americana.

Además, anotó 97 carreras, la octava mayor cantidad del circuito, mientras ocupaba los primeros puestos de la alineación de los Tigres.

Su producción también incluyó 18 cuadrangulares y 12 bases robadas, una combinación que complementó con su participación defensiva en el campocorto y la tercera base, posiciones en las que disputó más de 90 partidos en cada una.

El reconocimiento lo convirtió en el sexto jugador de Detroit que conquista el premio Novato del Año y el primero de posición de la franquicia desde Lou Whitaker, quien lo obtuvo en 1978.

McGonigle también ingresó a un grupo selecto de la historia de las Grandes Ligas. Se convirtió en el quinto novato, desde la creación del galardón en 1947, en conseguir al menos 95 boletos y 95 carreras anotadas en una misma temporada. Los otros fueron Aaron Judge (2017), Joe Morgan (1965), Jim Gilliam (1953) y Al Rosen (1950).

Su elección tendrá además un beneficio adicional para Detroit. Gracias al programa de Incentivo por Promoción de Prospectos (Prospect Promotion Incentive), los Tigres recibirán una selección suplementaria de primera ronda en el próximo sorteo de novatos, como recompensa por haber colocado a su principal prospecto en el roster del Día Inaugural, después de los entrenamientos de primavera.

Poder y producción

En la Liga Nacional, Sal Stewart convirtió su primera temporada completa en las Mayores en una campaña histórica para los Rojos.

El jugador de 22 años terminó con 32 cuadrangulares, 112 carreras impulsadas y un OPS de .787, números que le permitieron superar a Carson Benge y JJ Wetherholt en la votación de la BBWAA.

Su elección representó el noveno premio Novato del Año para Cincinnati, franquicia que igualó a los Atléticos en el cuarto lugar entre las organizaciones con más ganadores de esta distinción.

Stewart se convirtió en el primer jugador de los Rojos en obtener el reconocimiento desde Jonathan India, en 2021. India, a su vez, había sido el primero de la organización desde Scott Williamson, en 1999.

El infielder había dejado buenas señales desde su debut en las Grandes Ligas, a finales de 2025, cuando registró un OPS de .838 en 18 partidos. Sin embargo, su primera campaña completa superó cualquier expectativa.

Sus 32 vuelacercas y 112 remolcadas lo convirtieron en el primer novato en la historia de Cincinnati y apenas el número 15 en las Grandes Ligas en alcanzar una temporada de 30 cuadrangulares y 100 carreras impulsadas.

La estadística tiene un antecedente significativo: los nueve novatos anteriores que consiguieron esa combinación también ganaron el premio Novato del Año. Pete Alonso, con los Mets en 2019, fue el más reciente en lograrlo.

Stewart tuvo un inicio explosivo, con un OPS superior a 1.000 hasta el 25 de abril. Aunque atravesó un septiembre complicado, en el que conectó apenas un cuadrangular, mantuvo una contribución constante en los primeros puestos de la alineación de Cincinnati.

Su rendimiento le abrió las puertas de su primera participación en el Juego de Estrellas. También obtuvo dos de los seis premios mensuales al Novato del Año que se entregaron en la Liga Nacional durante la campaña.

El primero correspondió al período de marzo y abril, cuando conectó nueve jonrones y registró un OPS de .943. El segundo llegó en agosto, mes en el que disparó ocho cuadrangulares y consiguió un OPS de .880.

A la ofensiva añadió capacidad para adaptarse a distintas posiciones defensivas. Actuó en la primera, segunda y tercera base, aunque sus métricas defensivas estuvieron ligeramente por debajo del promedio, con un -4 en Valor de Carreras Defensivas (Fielding Run Value).

Otro aspecto importante de su campaña fue su disponibilidad. Stewart participó en los 162 partidos de Cincinnati, con 161 aperturas, y ofreció estabilidad a una alineación que sufrió numerosas ausencias por lesiones.

Su temporada también lo colocó junto a una de las figuras históricas de la franquicia. Se convirtió, junto al miembro del Salón de la Fama Frank Robinson, Novato del Año de 1956, en el único jugador de los Rojos que ha conectado al menos 30 cuadrangulares en una campaña como novato.