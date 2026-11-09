Tigres del Licey contratan al abridor derecho Gabe Mosser como nuevo refuerzo

Gabe Mosser posa para un retrato en el Peoria Sports Complex el 19 de febrero de 2026 en Peoria, Arizona. ( STACY REVERE/GETTY IMAGES/AFP )

El departamento de Operaciones de Béisbol de los Tigres del Licey anunció la contratación del lanzador Gabe Mosser como refuerzo para la continuación de la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Mosser es un abridor derecho de 30 años, con una estatura de seis pies y cuatro pulgadas y un peso de 185 libras, que viene de tener un verano destacado en Triple A con los Marineros de Seattle.

"Mosser es un abridor derecho muy controlado, que tiene una gran capacidad para inducir contacto débil y una gran resistencia para ir profundo en los partidos. Es una pieza que agregará profundidad a nuestra gran rotación", expresó Audo Vicente, vicepresidente de operaciones de los Tigres del Licey.

Durante el verano, Mosser registró marca de 8-8, con 138 entradas y un tercio de labor, efectividad de 4.55, 98 ponches, 42 boletos y un WHIP de 1.34 con los Tacoma Rainiers, sucursal Triple A de los Marineros de Seattle.

El nativo de Allentown lanzó la tercera mayor cantidad de entradas entre los lanzadores de todo el nivel Triple A. Además, fue nombrado Lanzador del Mes de abril de la Liga de la Costa del Pacífico y terminó la temporada con el segundo mejor WHIP (1.34) de dicho circuito.

La Liga de la Costa del Pacífico se caracteriza por su elevado entorno ofensivo. Durante esta temporada, el promedio de carreras limpias permitidas por cada nueve entradas fue de 5.34, mientras que el WHIP colectivo se situó en 1.56.

El porcentaje de boletos de Mosser fue de 7.3 %, cifra que lo ubicó en el percentil 79 de todo el nivel Triple A.

Métricas interesantes

Asimismo, el derecho solo permitió barriles en el 4.4% de los enfrentamientos con los bateadores y provocó un destacado 28.4% de swings a lanzamientos fuera de la zona de strike.

El derecho cuenta con un arsenal de cuatro lanzamientos: sinker (89.5 millas por hora), knuckleball (80.6), cutter (87.1) y sweeper (78.8).

Su knuckleball es su mejor lanzamiento, con el que provocó un 26% de swings en blanco y registró un promedio de bateo esperado de .212. Además, con el sweeper generó un destacado 30% de swings en blanco.