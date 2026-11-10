Los Dodgers contratan a Pedro Guerrero Acta como nuevo entrenador de bateo

Pedro Guerrero #85 de los Miami Marlins posa para una foto durante el Día de la Fotografía de los Miami Marlins en el Roger Dean Stadium el 18 de febrero de 2026 en Jupiter, Florida. ( RICH STORRY/GETTY IMAGES )

Los Dodgers de Los Ángeles apelan a otro Pedro Guerrero, petromacorisano, para su ofensiva. Pero nada tiene que ver con el antiguo slugger. La tropa californiana anunció este martes la contratación de Pedro Guerrero Acta como su nuevo entrenador de bateo principal, una incorporación que trae de regreso a la organización angelina al sobrino del reputado técnico y ejecutivo de béisbol petromacorisano Manny Acta.

Guerrero, quien fue reclutado originalmente por la franquicia de los Dodgers en su etapa como jugador profesional, asume este reto con la encomienda de mantener la hegemonía ofensiva de uno de los planteles más potentes e hipercompetitivos de las Grandes Ligas.

El estratega de 37 años llega para cubrir la vacante dejada por Aaron Bates, quien no alcanzó un acuerdo contractual con la gerencia para renovar su vínculo con el equipo. Bates se desempeñó como coentrenador de bateo junto a Robert Van Scoyoc desde la temporada 2023 y formaba parte del cuerpo técnico de la organización desde 2019.

Con esta movida, la directiva angelina busca refrescar la metodología de trabajo e integrar la visión de un técnico joven que ha demostrado resultados palpables en sus experiencias recientes en la Gran Carpa.

Como precisión histórica que suele generar confusión entre la fanaticada: el Pedro Guerrero contratado este martes no debe confundirse con la leyenda homónima de los Dodgers que brilló durante 11 campañas en Los Ángeles, conquistó el título de la Serie Mundial en 1981 y fue galardonado como Jugador Más Valioso de ese Clásico de Otoño. Se trata de dos figuras distintas pertenecientes a diferentes generaciones del béisbol dominicano.

Guerrero desembarca en California tras desempeñarse durante las últimas dos temporadas en el mismo rol con los Marlins de Miami. Bajo su tutela, la alineación ofensiva del conjunto de Florida experimentó una notable evolución cuantitativa, logrando ubicarse entre los diez mejores equipos de las Grandes Ligas en múltiples departamentos estadísticos clave durante la pasada contienda.

Los Marlins finalizaron sextos en porcentaje de embasarse (.320), séptimos en promedio de bateo colectivo (.249), novenos en imparables conectados (1,347) y novenos en OPS (.727), números que respaldaron su perfil para ser reclutado por una potencia como Los Ángeles.

La trayectoria de Guerrero en los banquillos de la Gran Carpa se ha consolidado de manera acelerada. Antes de su paso por Miami, ejerció como asistente del entrenador de bateo de los Gigantes de San Francisco entre 2022 y 2024, y desempeñó funciones similares con los Filis de Filadelfia de 2018 a 2021.

Sus primeros pasos en la instrucción técnica se remontan a las filiales de desarrollo, donde fungió como entrenador de banca del equipo Ogden en categoría Rookie-Advanced durante los años 2016 y 2017.

Una carrera discreta como pelotero

Como jugador, la carrera de Guerrero estuvo ligada de principio a fin al sistema de fincas de los propios Dodgers entre 2006 y 2013. A lo largo de sus ocho temporadas en las Ligas Menores como infielder, acumuló un promedio de bateo de .236 con 23 cuadrangulares y 163 carreras remolcadas en 483 partidos, alcanzando el nivel Triple-A con los Isótopos de Albuquerque en la campaña 2010.

Ahora, más de una década después de su etapa como prospecto, regresa a la organización que le abrió las puertas en el béisbol profesional para asumir una de las responsabilidades técnicas de mayor exigencia en las Mayores.