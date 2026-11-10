Escogido castiga a Bauer para un triunfo 10-2 sobre las Estrellas con gran pitcheo de Sauryn Lao

Sauryn Lao lanzó cinco entradas completas de dos hits y una carrrera permitida que fue sucia en el triunfo de los Leones del Escogido 10-2 sobre las Estrellas Orientales la noche de este martes 10 de noviembre de 2026 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. ( CEDIDA POR LEONES DEL ESCOGIDO )

Los Leones del Escogido se apoyaron en el gran pitcheo de Sauryn Lao y castigaron desde la primera entrada al estadounidense Trevor Bauer, a quien le fabricaron cinco carreras camino a un triunfo 10-2 sobre las Estrellas Orientales, en el Estadio Tetelo Vargas.

Con su victoria los rojos colocan 4-1 a su favor la serie particular entre ambos conjuntos.

Tres compañeros, Erik González, Gregory Polanco y Michael de la Cruz, se combinaron para empujar dos carreras cada uno para un equipo que se quedó solo en el primer lugar (14-6), al aprovechar la derrota de los Tigres del Licey (13-7) 5-4 ante los Gigantes del Cibao en la capital.

Linescore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Escogido 5 0 3 0 2 0 0 0 0 10 14 1 Estrellas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3

Bauer tuvo su actuación más corta de la temporada: apenas retiró dos bateadores, permitió cuatro imparables, concedió dos boletos y cargó con cinco carreras, aunque solamente dos fueron limpias. Su presentación terminó después de enfrentar a nueve bateadores, perjudicado también por una defensa que cometió dos errores en ese episodio.

Polanco produjo las primeras dos vueltas con un doble al jardín derecho. Un error en tiro del antesalista José Tena permitió anotar la tercera, mientras que De la Cruz agregó un doble impulsador de otras dos carreras, que colocó el partido 5-0.

Las Estrellas descontaron en el cierre del primero mediante un elevado de sacrificio de Raimel Tapia, después de que Tena alcanzara la segunda base por un error del torpedero González.

Los escarlatas ampliaron a 8-1 en el tercero, aprovechando otro error de Tena, un pasbol del receptor Leo Bernal y un sencillo remolcador de González.

En el quinto, Marco Hernández impulsó una carrera con sencillo y González produjo otra mediante elevado de sacrificio, para establecer una ventaja de nueve anotaciones.

El derecho Sauryn Lao (3-0) obtuvo la victoria con cinco entradas de dos imparables, una carrera inmerecida, cinco ponches y ningún boleto. Bauer (0-1) sufrió el revés.

Los orientales anotaron su segunda carrera en el noveno mediante un lanzamiento desviado de Luis Guerrero, pero dejaron las bases llenas cuando Josh Lester se ponchó para terminar el encuentro.

El Escogido conectó 14 imparables, mientras que las Estrellas apenas consiguieron cuatro y cometieron tres errores defensivos.

Por los Leones, González, de 3-3 con dos impulsadas, Polanco de 5-2, una anotada y dos remolcadas, y Michael de la Cruz de 4-1, dos empujadas. Hernández bateó de 5-2, con doble, dos anotadas y una impulsada; Yamaico Navarro, de 5-2, con dos anotadas, y Jonathan Guzmán, de 4-2, con dos anotadas.

Por las Estrellas, Wilín Rosario conectó un doble y anotó una carrera; Oscar González y Aaron Schunk dispararon un sencillo cada uno, mientras que Raimel Tapia remolcó una vuelta con elevado de sacrificio.