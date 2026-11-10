Leo Bernal sacude un grand slam y le da el triunfo a las Estrellas sobre los Gigantes

Leo Bernal, catcher panameño de las Estrellas Orientales. ( CEDIDA POR LAS ESTRELLAS ORIENTALES )

En una noche marcada por la lluvia, las interrupciones y la espera, el panameño Leo Bernal encontró la manera de encender los bates de las Estrellas Orientales y convertirse en el protagonista de una victoria que su equipo necesitaba.

Un cuadrangular con las bases llenas en el primer episodio abrió el camino para que los verdes derrotaran 6-3 a los Gigantes del Cibao, en el Estadio Julián Javier, en la continuación del torneo de béisbol otoño-invernal 2026-2027.

Apenas comenzaba el desafío cuando encontró las almohadillas congestionadas y desapareció la pelota entre los jardines derecho y central, produciendo cuatro carreras que marcaron el rumbo del partido y dieron a las Estrellas una ventaja que nunca perdieron.

El batazo del receptor centroamericano fue el golpe de autoridad de una ofensiva oriental que terminó conectando 11 imparables.

La fiesta verde continuó en el cuarto episodio, cuando Josh Lester amplió la ventaja con un cuadrangular solitario por el jardín derecho, colocando el marcador 6-0 y aumentando la presión sobre el conjunto francomacorisano.

Respuesta local

Los Gigantes comenzaron a reaccionar en el cierre de esa entrada. Gilberto Jiménez produjo la primera carrera de los locales mediante un elevado de sacrificio, mientras que Marcell Ozuna agregó otra en el quinto capítulo con un sencillo.

La amenaza de los dueños de casa tomó mayor fuerza en el séptimo episodio, cuando Noelvi Marte conectó un jonrón solitario que acercó a los Gigantes 6-3. Sin embargo, el relevo de las Estrellas respondió en los momentos decisivos y evitó que la reacción cibaeña pasara de ahí.

La victoria fue para Geison Urbáez (2-0), quien encontró respaldo en un cuerpo de relevistas que trabajó durante prácticamente todo el encuentro.

Jackson Goddard (0-4), abridor de los Gigantes, cargó con la derrota luego de permitir cuatro carreras en apenas una entrada de labor.

Luis García se encargó de cerrar el compromiso y consiguió su segundo salvamento de la temporada.

El encuentro también tuvo que superar las dificultades del clima.

Las lluvias que afectaban gran parte de la región del Cibao obligaron a retrasar el inicio, originalmente programado para las cinco de la tarde, hasta una hora después. Posteriormente, el partido volvió a detenerse y no pudo reanudarse hasta cerca de las ocho de la noche.

Con el resultado, los dirigidos por Héctor Borg quebraron una cadena de tres derrotas y mejoraron su registro a 8-10, colocándose a medio juego de los Gigantes, que quedaron con marca de 9-10.

Asimismo, los orientales extendieron a cuatro su racha de victorias consecutivas frente al conjunto cibaeño en la presente campaña.