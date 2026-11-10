Ronny Mauricio, en plena faena de recuperar su espacio en MLB

Ronny Mauricio ganó el premio de Jugador Más Valioso de Lidom en la campaña 2022-23 con Licey. ( CEDIDA POR TIGRES DEL LICEY )

Ronny Mauricio es uno de esos peloteros por los que el fanático está dispuesto a comprar una taquilla para verlo jugar en la Lidom.

Su combinación de poder, capacidad para batear a ambas manos, condiciones defensivas y energía en el terreno lo convierten en uno de los jugadores más atractivos de la pelota invernal dominicana.

Con el Licey vuelve a tener un protagonismo que contrasta con la incertidumbre que rodea su carrera en el béisbol de las Grandes Ligas.

El infielder nativo del ingenio Alemán (San Pedro de Macorís) hace 25 años se integró al conjunto azul con la disposición de jugar hasta donde llegue el equipo. Al iniciar la jornada de ayer presentaba una línea ofensiva de .304/.385/.478, con un cuadrangular, tres carreras remolcadas, seis anotadas y un doble en seis partidos.

"Ahora mismo no tengo limitaciones, así que vamos hasta donde llegue el Licey", expresó Mauricio durante una conversación con la prensa en el Estadio Quisqueya.

Su compromiso con la pelota dominicana no es nuevo; fue seleccionado por los Tigres en la quinta posición del draft de novatos de 2019 y en la campaña del 2022-23 tuvo su mejor desempeño al punto de ser escogido Jugador Más Valioso.

Lideró la liga en hits (54), dobles (15), carreras impulsadas (31), slugging (.468) y bases alcanzadas (88), confirmando que su talento podía traducirse en dominio a nivel profesional.

Pero un episodio imborrable fue ese de diciembre de la temporada 2023-24 cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha mientras jugaba con el Licey, en Santiago, que le cambió el rumbo a su carrera.

Mauricio no guarda resentimientos por lo ocurrido ni considera que jugar en Dominicana haya sido responsable de su lesión.

"Lo recibe bien, porque yo tuve una lesión aquí, pero me pudo haber pasado aquí, allá, donde sea. Yo juego béisbol y eso pasa, son lesiones que son lamentables, pero pasan. Nadie puede evitar eso, solo Dios. Así que estamos saludables ahora mismo y ya, eso es todo", explicó al referirse a la reacción de los Mets ante aquel percance.

De prospecto a utility

La recuperación física no significó recuperar automáticamente el espacio que había perdido. Mauricio se perdió todo 2024 en recuperación, regresó a la MLB en 2025, pero encontró una organización con otras alternativas para cubrir las posiciones del cuadro interior y sin una plaza titular reservada para él.

En 2026 tampoco logró establecerse. Fue enviado tres veces a Triple-A (Syracuse), perdió el puesto en el róster de apertura y una fractura en el pulgar izquierdo lo obligó a pasar por la lista de lesionados en dos ocasiones.

A sus 25 años, el panorama es diferente al que se proyectaba cuando era considerado uno de los principales talentos de la organización neoyorquina.

Ya no se trata de esperar que se convierta en el campocorto o antesalista titular del futuro, sino de encontrar la manera de ganarse un lugar dentro de un grupo que exige versatilidad y producción inmediata.

Disfruta jugar con el Licey Fue drafteado en el quinto puesto general en el 2019 En Lidom, Mauricio vuelve a ser un jugador alrededor del cual se construye la expectativa de los aficionados, un bateador capaz de cambiar un partido y una figura que disfruta la adrenalina de jugar frente a su gente. "En verdad a mí me gusta jugar mucho. Siempre es bueno jugar aquí, la adrenalina, los fanáticos, mi familia que puede verme aquí jugar... siempre es bueno jugar aquí", dijo. La pelota invernal le ofrece un escenario para recuperar sensaciones, acumular turnos y demostrar que todavía tiene mucho béisbol por delante. En Nueva York necesita volver a ganarse un espacio.