Los Blue Jays esperan una disculpa de Santander por post sobre musulmanes

Anthony Santander llegó a Toronto en 2025 luego de una explosiva campaña anterior con los Orioles. ( GETTY IMAGES )

El gerente general de los Toronto Blue Jays, Ross Atkins, condenó las publicaciones islamófobas que el jardinero Anthony Santander compartió la semana pasada.

"No hay palabras para expresar mi nivel de decepción ante el hecho de que él haya hecho esos comentarios", declaró Atkins a los periodistas el martes durante las reuniones de gerentes generales, según informó Mitch Bannon de The Athletic. "Ya se lo he hecho saber. Creo que cualquier cosa que fomente algún tipo de odio, en este caso contra el islam, resulta sumamente preocupante".

El origen

Poco después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, Santander compartió varias historias en Instagram en las que, entre otras cosas, afirmaba que la ley islámica (sharia) estaba por llegar a Estados Unidos. En otro video que difundió, un predicador cristiano aseguraba que "no existen los musulmanes bondadosos".

Desde que eliminó dichas publicaciones, Santander no ha vuelto a compartir nada en sus redes sociales ni ha realizado ninguna otra declaración pública.

Atkins confirmó que habló con Santander sobre estas publicaciones durante la última semana y le indicó que, a su juicio, el jardinero "necesitaba y debía" abordar el asunto públicamente, según señaló Shi Davidi de Sportsnet. Al ser consultado sobre la respuesta de Santander, Atkins reiteró: "Le dije que consideraba que debía hacerlo".

"También hablé con Anthony sobre su falta de conciencia respecto al alcance que tiene —es decir, el hecho de que cuenta con una plataforma muy amplia— y lo que eso implica", añadió Atkins. "Estamos trabajando intensamente, como siempre lo hemos hecho, para garantizar un entorno seguro y asegurar que el béisbol sea un deporte para todos. Es algo fundamental para nosotros; forma parte de los valores de nuestra organización, y su comportamiento no estuvo alineado con ellos".

Antes de la temporada 2025, Toronto firmó a Santander con un contrato de cinco años y 92,5 millones de dólares, el cual incluye importantes pagos diferidos. El jugador de 32 años solo ha disputado 54 partidos con el equipo y se perdió toda la temporada pasada debido a una lesión en el hombro.