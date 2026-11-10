Pat Murphy, primero que gana tres años en fila el Dirigente del Año

Pat Murphy logró el mejor récord de toda la MLB y llevó a la franquicia a su primera corona de Serie Mundial. ( GETTY IMAGES )

Pat Murphy, quien guio a los Milwaukee Brewers a conquistar el primer título de Serie Mundial en la historia de la franquicia, fue nombrado nuevamente ganador del premio al Mánager del Año de la Liga Nacional, otorgado por la BBWAA, convirtiéndose en el primero en obtener este galardón durante tres temporadas consecutivas.

Por su parte, Will Venable, de los Chicago White Sox —quien cumplía su segundo año al frente del equipo tras una temporada de 102 derrotas en 2025—, se adjudicó el premio correspondiente a la Liga Americana.

Murphy se impuso ante los otros finalistas, Don Mattingly (Philadelphia Phillies) y Walt Weiss (Atlanta Braves), convirtiéndose en el primer mánager en ganar el premio tres veces seguidas desde que este comenzó a entregarse en 1983.

Venable obtuvo el galardón de la Liga Americana tras recibir 15 votos para el primer lugar y sumar 111 puntos, superando a Kevin Cash (Tampa Bay Rays), quien obtuvo 12 votos para el primer lugar y 98 puntos en total. Chad Tracy (Boston Red Sox) recibió tres votos para el primer lugar y terminó en tercer puesto con 47 puntos.

La votación se lleva a cabo antes de la postemporada; no obstante, Murphy llevó a los Brewers a alcanzar un récord de 103 victorias —la mayor cantidad en la historia de la franquicia—, liderando a todas las Grandes Ligas en este rubro por segunda temporada consecutiva.

Un movimiento certero

Hace tres años, los Brewers se enfrentaron a una decisión importante. Su mánager de larga trayectoria, Craig Counsell, se marchó tras firmar un lucrativo contrato con los Chicago Cubs, sus rivales de división. En lugar de contratar a un mánager más joven y sin experiencia —siguiendo la tendencia general—, los Brewers ascendieron a Murphy, quien estaba a punto de cumplir 65 años y había sido el coach de banca de Counsell durante las ocho temporadas anteriores.

Resultó ser la decisión acertada.

A sus 67 años, Murphy combina una disciplina estricta con un toque de humor ocurrente. Durante la temporada, en agosto, retiró a Cooper Pratt de un partido después de que el novato no se esforzara lo suficiente al correr hacia la segunda base tras un sencillo corto por la línea del jardín derecho. Más adelante en la temporada, sustituyó al líder del equipo, Willson Contreras, después de que el receptor no corriera con intensidad tras conectar un rodado hacia el campocorto.

Antes de dar el salto al béisbol profesional, Murphy pasó años como entrenador principal en Notre Dame y, posteriormente, en Arizona State. También tuvo una etapa como mánager interino de los San Diego Padres en 2015, antes de integrarse al cuerpo técnico de Counsell.

Venable, dos años después de que la franquicia registrara un récord negativo de 121 derrotas, llevó a los sorprendentes Sox a un balance de 84-78 y a la clasificación mediante un comodín (*wild card*).

Cash, el mánager con más tiempo en el cargo en las Grandes Ligas —con 12 temporadas en Tampa—, guió a los Rays a un registro de 98-64, el mejor de la Liga Americana, tras una temporada 2025 en la que el equipo solo logró un balance de 77-85. Fue el segundo banderín de la Liga Americana que consiguieron los Rays bajo la dirección de Cash.

Tracy, al igual que Mattingly, asumió el mando al inicio de la temporada después de que los Red Sox despidieran a Alex Cora tras un arranque de 10-17. Bajo la dirección de Tracy, los Red Sox lograron un récord de 77-58, destacando una histórica remontada a mitad de temporada que incluyó una racha de 32 victorias en 37 partidos.