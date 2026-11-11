Astros eligen a Brad Ausmus como dirigente sobre las opciones de Pujols y Urueta

La tercera no fue la vencida para Albert Pujols ser nombrado dirigente en las Grandes Ligas. Los Astros se inclinaron por Brad Ausmus para el puesto a partir de la temporada 2027, dentro de un grupo de candidatos evaluados que incluyó a Pujols y al colombiano Luis Urueta, actual dirigente de las Águilas Cibaeñas.

Pujols ya fue entrevistado en 2025 por Angelinos y Padres. Ausmus, coach de banca de los New York Yankees —quien jugó 10 de sus 18 temporadas en las Grandes Ligas (MLB) en Houston—, será el nuevo mánager del equipo, informó el miércoles el gerente general Randy Flores.

Este es el tercer puesto como mánager para Ausmus, de 57 años, quien dirigió a los Los Angeles Angels en 2019 y estuvo al frente de los Detroit Tigers entre 2014 y 2017. Posee un récord de por vida de 386 victorias y 422 derrotas.

"Estoy muy emocionado de regresar a Houston", señaló en un comunicado Ausmus, quien será presentado este viernes. "Los Astros y la ciudad de Houston han sido una parte fundamental de mi vida, y me entusiasma comenzar un nuevo capítulo como mánager del equipo".

Ausmus sustituirá al puertorriqueño Joe Espada, cuyo contrato no fue renovado después de que los campeones de la División Oeste de la Liga Americana fueran barridos por los Chicago White Sox en la serie de comodines.

Tras quedar fuera de la postemporada en 2025, los Astros registraron un balance de 81-81 esta temporada, lo que les permitió ganar la División Oeste de la Liga Americana por quinta vez en seis años; se convirtieron así en el primer equipo de las Grandes Ligas en alcanzar la postemporada sin un récord ganador en una temporada de duración completa.

El bateador Yordan Álvarez estuvo cerca de conseguir la Triple Corona de la Liga Americana; finalmente, se adjudicó el título de bateo (.316), terminó cuarto en las Grandes Ligas en jonrones (42) y quinto en carreras impulsadas (106).

Las lesiones también pasaron factura esta temporada: el estelar jugador de cuadro Carlos Correa no volvió a jugar después del 4 de mayo, el campocorto Jeremy Peña pasó varias veces por la lista de lesionados, el lanzador estelar Hunter Brown estuvo fuera más de tres meses y el cerrador seleccionado al Juego de Estrellas, Josh Hader, no debutó en la temporada hasta el 3 de junio.

"Estamos encantados de darle la bienvenida de nuevo a Brad a la organización de los Astros", señaló Flores en un comunicado. "Brad nos impresionó durante todo el proceso de entrevista, demostrando el liderazgo, la energía y la experiencia necesarios para fomentar una cultura ganadora, tanto dentro como fuera del terreno de juego".

Paso por la organización

Ausmus, quien se retiró como jugador en 2010, fue receptor de los Astros entre 1997 y 1998, y nuevamente de 2001 a 2008. Durante esos años, compartió equipo con Jeff Bagwell —miembro del Salón de la Fama—, quien actualmente se desempeña como asesor principal del propietario de los Astros, Jim Crane.

Ausmus ya había sido entrevistado para el puesto de mánager de los Astros en 2020, y posteriormente para el cargo de gerente general en 2022.

Desde 2024, se ha desempeñado como coach de banca de Aaron Boone en los Yankees.

Como mánager, Ausmus registró una marca de 72-90 en su única temporada al mando. ...con los Angels, y registró una marca de 314-332 a lo largo de cuatro temporadas en Detroit. Su mejor campaña fue la primera con los Tigers, cuando el equipo logró un récord de 90-72 para ganar la División Central de la Liga Americana, antes de ser barridos por los Orioles en la Serie Divisional de la Liga Americana.

También ha trabajado en las oficinas centrales de equipos de la MLB: entre 2011 y 2013 se desempeñó como asistente especial de operaciones de béisbol para los San Diego Padres, y en 2018 fungió como asistente especial del gerente general de los Angels.