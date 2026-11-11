Schunk y el relevo de Estrellas superan a Gigantes y aseguran triunfo 8-6; le dominan la serie 5-0

Luis García salvó el partido por las Estrellas Orientales. ( CEDIDA POR ESTRELLAS ORIENTALES )

Un relevo de seis entradas y dos tercios sin permitir carreras, de apenas dos imparables y un boleto, fue determinante para que las Estrellas Orientales derrotaran 8-6 a los Gigantes del Cibao en el estadio Tetelo Vargas, la noche de este miércoles.

Aaron Schunk se fue de 4-3, con dos dobles y tres remolcadas para comandar el ataque verde y darle el soporte al relevo, luego de una pobre apertura de Esmil Rogers.

Los orientales (9-11) pudieron conseguir una ventaja mayor en el quinto episodio, cuando rompieron un empate 6-6 con dos anotaciones, pero desperdiciaron la oportunidad de ampliar la diferencia al dejar corredores en posición anotadora.

Linescore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Gigantes 2 1 3 0 0 0 0 0 0 6 8 3 Estrellas 2 2 2 0 2 0 0 0 - 8 12 1

La victoria, quinta de las Estrellas sobre los Gigantes (10-11) en igual cantidad de enfrentamientos esta temporada, tuvo como protagonista al cuerpo de relevistas, que frenó una ofensiva que había producido seis carreras en las primeras tres entradas. Ahora los verdes están a medio juego del tercer lugar que ocupan los francomacorisanos.

Rogers permitió seis anotaciones, cinco limpias, y seis imparables en apenas dos entradas y un tercio, antes de entregar la pelota a Carlos Belén.

A partir de ese momento, los Gigantes apenas pudieron conectar dos hits frente a los siete relevistas utilizados por el conjunto oriental.

Belén, Oddy Núñez, Gregory Santos, Jefry Yan, Eddy Yean, Hancel Rincón y Luis García se combinaron para completar los últimos 20 outs, con nueve ponches y apenas una transferencia.

Los Gigantes habían tomado ventaja 2-0 en el primer episodio, pero las Estrellas respondieron con dos anotaciones en el cierre. En el segundo, los cibaeños recuperaron el comando 3-2, antes de que los orientales fabricaran otras dos para colocarse delante 4-3.

En el tercero, Agustín Ramírez disparó un cuadrangular de tres carreras frente a Rogers para devolver la ventaja 6-4 a los Gigantes.

Sin embargo, las Estrellas igualaron nuevamente en el cierre de ese episodio mediante un doble de Schunk, que remolcó a Josh Lester y Óscar González.

La diferencia definitiva llegó en el quinto, cuando Edgar Quero abrió con doble ante Bryan Rodríguez y Lester recibió boleto. Óscar González conectó otro doble, que llevó al plato a Quero, mientras Schunk produjo la octava carrera con sencillo al jardín central.

El relevo oriental no permitió que los Gigantes volvieran a anotar, a pesar de que el conjunto cibaeño había castigado a Rogers durante el primer tercio del encuentro.

Gregory Santos (2-0) consiguió la victoria con una entrada en blanco y un ponche en el quinto. Luis Velásquez (0-1) cargó con la derrota al permitir dos carreras y tres imparables sin retirar a ningún bateador en la parte de arriba de ese capítulo. Luis García obtuvo su tercer salvamento.

Por los Gigantes, Agustín Ramírez terminó de 4-2, con cuadrangular, una anotada y tres impulsadas; Nomar Mazara, de 4-2, con una anotada y una remolcada; Carlos Jorge, de 3-2, con una anotada, y Pascanel Ferreras, de 3-1, con una anotada.

Por las Estrellas, Schunk bateó de 4-3, con dos dobles (8) y tres carreras remolcadas; Óscar González, de 4-2, con doble, una anotada y una impulsada; Euribiel Ángeles, de 5-2, con una anotada, y Josh Lester, de 2-1, con dos anotadas.