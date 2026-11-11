Jacob Misiorowski y Cam Schlittler conquistan de forma unánime el Cy Young 2026

acob Misiorowski en acción durante el Juego 5 de la Serie Mundial en el Tropicana Field en Tampa Bay. ( ARCHIVO/ EFE )

Jacob Misiorowski y Cam Schlittler transformaron la velocidad, el dominio desde el montículo y la consistencia en los principales argumentos para adueñarse del premio Cy Young de 2026, luego de recibir de manera unánime la distinción que reconoce a los mejores lanzadores de las Grandes Ligas.

Misiorowski, pieza fundamental de los Cerveceros de Milwaukee, campeones de la Serie Mundial, obtuvo los 30 votos de primer lugar en la Liga Nacional, mientras que Schlittler hizo lo propio en la Americana, después de encabezar una rotación de los Yanquis de Nueva York que terminó con la mejor efectividad colectiva del campeonato.

La distinción coronó dos temporadas extraordinarias para lanzadores que encontraron en la potencia de sus rectas y su capacidad para retirar bateadores las herramientas necesarias para imponerse en sus respectivos circuitos.

El reconocimiento de Misiorowski tuvo un significado especial para Milwaukee, que celebró así el cuarto Cy Young de su historia. El derecho se unió a Corbin Burnes (2021), Pete Vuckovich (1982) y Rollie Fingers (1981).

Además, se convirtió en el primer lanzador desde Randy Johnson, en 2001, que conquista el Cy Young y la Serie Mundial en una misma temporada.

A sus 24 años, Misiorowski terminó con marca de 16-5, efectividad de 1.80, WHIP de 0.80 y 252 ponches en 30 aperturas y 174 entradas y dos tercios. Lideró las Mayores en efectividad, WHIP y ponches, mientras Milwaukee establecía el mejor récord de la temporada con 103 victorias.

Su índice ERA+ de 232 fue el más elevado para una campaña completa desde que el dominicano Pedro Martínez registró 291 en el año 2000. Asimismo, su WAR de 6.6, según FanGraphs, encabezó a todos los lanzadores.

Pero fue la velocidad de sus lanzamientos lo que convirtió su actuación en un acontecimiento histórico. Su recta promedió 100.6 millas por hora, una cifra sin precedentes para un abridor de tiempo completo.

El derecho superó los 1,000 lanzamientos de al menos 100 millas por hora, más del doble del anterior registro establecido por Jordan Hicks en 2018. También lanzó más pelotas a 101 millas por hora o más que todos los demás serpentineros combinados entre 2008 y 2026.

Su lanzamiento más rápido alcanzó las 105.5 millas por hora en junio, ante Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, convirtiéndose en la recta más veloz registrada por un abridor en la era de Statcast.

El recorrido del joven lanzador tuvo un cambio significativo respecto a su primera experiencia en las Grandes Ligas. En 2025 fue seleccionado al Juego de Estrellas de la Liga Nacional como sustituto, pese a tener apenas cinco aperturas, pero cerró aquella campaña con dificultades y efectividad de 5.36 en sus últimas 10 presentaciones.

Este año encontró el equilibrio que necesitaba. Después de registrar promedio de carreras limpias de 3.31 en sus primeras seis aperturas, elevó considerablemente su nivel y terminó con efectividad de 1.46 en 142 entradas durante sus siguientes 24 salidas.

Entre sus actuaciones sobresalió un partido ante los Filis de Filadelfia, el 12 de junio, en el que permitió un solo hit, ponchó a 15 bateadores y no concedió boletos. Terminó con 10 encuentros de al menos 10 ponches.

Historia con los Yankees

En la Liga Americana, Schlittler completó una campaña que lo llevó de ser una promesa a convertirse en el principal brazo de los Yanquis.

El derecho, de 25 años, concluyó con registro de 14-6, efectividad de 1.95 y 239 ponches en 193 entradas y dos tercios, distribuidas en 33 aperturas. Encabezó el circuito en efectividad, WAR de 6.2 y ERA+ de 215.

Su dominio fue particularmente evidente cuando actuó fuera de Nueva York, donde consiguió una efectividad de 1.16 en 17 aperturas. Además, permitió una carrera o menos en 21 de sus presentaciones.

Schlittler se convirtió en el séptimo lanzador de los Yanquis que obtiene el Cy Young y el primero desde Gerrit Cole, en 2023. Junto a Ron Guidry y Whitey Ford, es uno de los tres ganadores de la franquicia que fueron desarrollados por la propia organización.

Su evolución fue una de las historias más llamativas del campeonato. Seleccionado en la séptima ronda del sorteo de 2022, procedente de la Universidad Northeastern, avanzó por las ligas menores sin generar grandes expectativas sobre su capacidad para convertirse en un lanzador dominante.

En 2023, durante su primera temporada profesional completa, su recta apenas promediaba poco más de 90 millas por hora. Los ajustes en su mecánica y el fortalecimiento físico le permitieron aumentar progresivamente la velocidad hasta alcanzar las 100 millas durante su debut en las Mayores, en julio de 2025.

Su crecimiento se hizo evidente en la postemporada de ese año, cuando dominó a los Medias Rojas de Boston durante ocho entradas en el tercer partido de la Serie de Comodines de la Liga Americana. Ponchó a 12 bateadores, no concedió boletos y mantuvo sin carreras a sus rivales.

En 2026 confirmó que aquella actuación no había sido circunstancial. Su recta de cuatro costuras promedió 98 millas por hora y llegó regularmente a las 100, complementada por un cutter de 94.6, un sinker de 97.8 y una curva de poder que incorporó con mayor frecuencia durante la segunda mitad de la campaña.

El dirigente de los Yanquis, Aaron Boone, destacó el crecimiento y la dedicación del lanzador.

«Cam tuvo una temporada tan dominante como puede tenerla un lanzador abridor, desde el principio hasta el final», manifestó Boone.

El dirigente agregó que su éxito no fue producto de la casualidad y resaltó su disposición permanente para trabajar y perfeccionar sus habilidades. También consideró que el Cy Young era un reconocimiento merecido para quien describió como el lanzador más dominante de la Liga Americana.

Primeros relevistas del año

La jornada también marcó el estreno del premio Relevista del Año de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA), que tuvo como primeros ganadores a Mason Miller, de los Padres de San Diego, en la Liga Nacional, y Louis Varland, de los Azulejos de Toronto, en la Americana.

Miller fue una fuerza dominante en los episodios finales de los partidos. Registró efectividad de 1.67, consiguió 38 salvamentos y ponchó a 129 bateadores en 70 entradas de trabajo, repartidas en 66 apariciones.

Su porcentaje de ponches fue de 47.6 %, el sexto más alto en la historia entre los lanzadores con al menos 50 entradas. Su recta promedió 101.4 millas por hora, la velocidad más elevada de todas las Grandes Ligas.

Varland, por su parte, recibió 16 de los 30 votos de primer lugar para conquistar el reconocimiento de la Liga Americana. Su efectividad de 1.27 en 78 entradas fue la más baja entre los relevistas calificados de las Mayores.

El derecho terminó con 35 salvamentos en 71 presentaciones, consolidándose como uno de los principales brazos de confianza del bullpen de Toronto.