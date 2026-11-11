Jonrón de J.C. Escarra rompe empate en el séptimo, Águilas se vengan del Licey en Santiago

J. C. Escarra al momento de conectar su jonrón en el Estadio Cibao. ( CEDIDA POR LAS ÁGUILAS CIBAEÑAS. )

Un cuadrangular solitario de J.C. Escarra en el séptimo episodio rompió el empate y condujo a las Águilas Cibaeñas a una victoria 3-2 sobre los Tigres del Licey, en otro reñido capítulo de la histórica rivalidad entre ambos conjuntos luego de que el pasado lunes los azules fueran los vencedores.

Con el encuentro igualado a dos carreras, el receptor cibaeño conectó un batazo de cuatro esquinas hacia el right-center field frente al relevista Humberto Mejía, que devolvió la ventaja a los amarillos y terminó siendo la diferencia en el marcador.

Fue el primer jonrón de Escarra en la temporada y coronó una actuación de dos imparables y dos carreras remolcadas en cuatro turnos.

Las cuyayas habían tomado el control del partido desde el primer episodio, cuando fabricaron un par de carreras.

Luis Liberato abrió el camino con un imparable y avanzó hasta posición anotadora, mientras Jasson Domínguez también se hizo sentir con un doble. Adael Amador produjo la primera carrera mediante un elevado de sacrificio al jardín derecho que permitió la anotación de Liberato.

La ofensiva aguilucha no se detuvo y Escarra conectó un sencillo al jardín central para llevar al plato a Domínguez y ampliar la ventaja.

El Licey comenzó a descontar en la quinta entrada. Mel Rojas Jr. abrió la oportunidad con un doble y posteriormente anotó desde la antesala cuando Estevan Florial conectó un rodado que terminó en out en la inicial, colocando el encuentro 2-1.

Los azules consiguieron la igualdad en el sexto capítulo. Gustavo Núñez negoció una base por bolas, se estafó la segunda almohadilla y llegó al plato con un sencillo de Sergio Alcántara hacia el jardín izquierdo, que puso el partido 2-2.

El pitcheo sostuvo la ventaja

El abridor amarillo Carl Edwards Jr. trabajó cinco entradas, permitió dos imparables y una carrera limpia, sin conceder boletos y con cinco ponches.

Ryan Hendrix permitió que el Licey igualara las acciones al conceder un hit, una transferencia y una carrera en un tercio de entrada. Génesis Cabrera se encargó de retirar los dos outs restantes del episodio.

La victoria correspondió a Leandro López (1-0), quien lanzó una entrada perfecta, con un ponche. Raúl Brito trabajó el octavo capítulo sin permitir carreras y Jonathan Aro se encargó del noveno para conseguir su segundo salvamento de la campaña.

Por los Tigres, Adonis Medina abrió y completó cinco episodios de tres imparables y dos carreras limpias, con una transferencia y tres ponches. Humberto Mejía (0-1) cargó con la derrota después de permitir el cuadrangular decisivo de Escarra en una entrada y dos tercios.

Luis Frías lanzó el resto del encuentro por los azules, con una entrada y un tercio de una carrera, sin permitir anotaciones.

Los destacados

Además de Escarra, Domínguez bateó de 3-1, con un doble, una anotada y una transferencia, mientras Liberato terminó de 4-1 y anotó una carrera.

Por los Tigres, Sergio Alcántara fue el más productivo al batear de 3-2, con una carrera remolcada. Rojas Jr. conectó un doble y anotó una carrera, mientras que Núñez recibió dos boletos y anotó una vez.