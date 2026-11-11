Raquel Peña realiza lanzamiento de la primera bola en partido entre Águilas y Licey

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, antes de realizar el lanzamiento de honor en Santiago. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, realizó este miércoles el lanzamiento de la primera bola previo al partido entre las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey, celebrado en el Estadio Cibao, en Santiago de los Caballeros, como parte del torneo de béisbol otoño-invernal 2026-2027.

Desde el box, Peña realizó el esperado lanzamiento, recibido en el plato por el jugador Steward Berroa, acompañado de los aplausos y el entusiasmo de los fanáticos presentes en el Estadio Cibao.

El encuentro correspondió al quinto enfrentamiento entre ambos equipos durante la presente temporada y al partido número 15 de los 60 programados en la serie regular.

La participación de Peña en esta jornada deportiva puso de relieve la importancia del béisbol como una de las principales expresiones de la identidad cultural dominicana y una tradición especialmente arraigada en Santiago.

El béisbol ocupa un lugar destacado en la vida deportiva y cultural del país, al reunir a generaciones de dominicanos alrededor de una de sus mayores pasiones.

Figuras presentes

Durante la actividad, la vicepresidenta estuvo acompañada por el presidente de las Águilas Cibaeñas, Wilhelm Lawrence Riggio; Winston "Chilote" Llenas; el senador de Santiago, Daniel Rivera y el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez.

También estuvieron presentes el reverendo padre Cecilio Espinal, rector magnífico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); el empresario Félix García; Gustavo García, gerente general de la empresa comercializadora de las Águilas Cibaeñas y Víctor García Sued, secretario de su Junta Directiva.