República Dominicana acoge el campeonato panamericano de béisbol sub-12 con doce selecciones

El gerente general de la selección dominicana que participó en el Clásico Mundial de Béisbol 2026; Nelson Cruz, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz y el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), Juan Núñez ( CEDIDA POR MIDEREC )

Del 20 al 27 de noviembre, la República Dominicana será la capital del béisbol infantil del continente americano, donde 12 selecciones disputarán el Campeonato Panamericano de Béisbol de la categoría sub-12 años.

El Campeonato es clasificatorio a la Copa Mundial sub-12 de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), que se celebrará en China Taipéi en 2027.

La contienda se llevará a cabo en el complejo deportivo IPL Academy, en el municipio de Guerra, con la participación de equipos de Argentina, Brasil, Cuba, Curazao, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

Los detalles del campeonato se ofrecieron este miércoles en una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), encabezada por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

También asistieron el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), Juan Núñez; y el gerente general de la selección dominicana que participó en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, Nelson Cruz.

Conforme a una nota de prensa, el ministro Kelvin Cruz aseguró que el Gobierno seguirá apoyando las iniciativas que contribuyan a desarrollar el deporte en el país y destacó la importancia de eventos como este campeonato para fomentar el turismo deportivo.

"Desde el Ministerio de Deportes seguiremos apoyando iniciativas como esta, que contribuyen a seguir elevando el nivel del deporte en República Dominicana", precisó el ministro.

Y agregó: "Además, este tipo de torneos internacionales impulsa el turismo deportivo, la economía local y la imagen del país ante el mundo. Recibiremos a todas las delegaciones con la hospitalidad que nos caracteriza como dominicanos".

Núñez resaltó que el país ha trabajado de forma directa con la WBSC Américas y la Copabe para garantizar un torneo organizado, transparente y a la altura de la representación del béisbol dominicano.

"Después de celebrar el Premundial sub-18 en el territorio nacional y lograr la clasificación histórica al mundial de esa categoría, en República Dominicana demostramos que sabemos organizar torneos de alto nivel. Ahora asumimos con orgullo la responsabilidad de ser anfitriones del campeonato sub-12 y de recibir a todas las selecciones participantes", manifestó Juan Núñez.

Nelson Cruz se refirió al presente y futuro del béisbol dominicano y sostuvo que la presencia de la República Dominicana en todas las categorías de béisbol, desde la sub-12 hasta el Clásico Mundial, dice mucho de hacia dónde va el desarrollo de este deporte en el país.

Participación y grupos

Cada victoria en estos eventos suma puntos en el ranking mundial, nos da más visibilidad y abre puertas para las próximas generaciones", afirmó Cruz.

"Estos niños tienen que saber que el camino que recorren hoy es el mismo que recorrimos muchos de nosotros, y que vestir la camiseta nacional es un honor que se defiende con trabajo, disciplina y respeto por el juego", expresó.

La ronda de apertura se jugará en tres grupos de cuatro equipos. En el Grupo A: Estados Unidos, Brasil, Cuba y Nicaragua. El Grupo B: Venezuela, República Dominicana, Curazao y Argentina y el C: Puerto Rico, México, Panamá y Perú.

La acción arrancará el viernes 20 de noviembre a las 9:00 de la mañana con dos partidos simultáneos en IPL Academy: Cuba contra Estados Unidos y Panamá contra Puerto Rico.

La selección dominicana debutará ese mismo viernes 20, a las 5:00 de la tarde, frente a Argentina, justo después de la ceremonia de inauguración pautada para las 4:00 de la tarde.

Transmisión y cobertura

Todos los partidos del Campeonato Panamericano Sub-12 serán transmitidos por Grupo de Medios Panorama, a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM, Baní FM 97.5, Luna TV, Canal 25 y Canal América 1014 de Optimum Cable, para el área triestatal de Estados Unidos. También estarán disponibles en Panorama.com.do y en el canal de YouTube de VTV Canal 32.