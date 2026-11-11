Una deuda fiscal de casi US$700,000 complica la defensa de Emmanuel Clase en el juicio por fraude

Emmanuel Clase puede ser condenado hasta 65 años de ser encontrado culpable de los cargos que se le acusan. ( JASON MILLER/GETTY IMAGES )

El panorama legal del relevista dominicano Emmanuel Clase ha sufrido un vuelco significativo en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York.

Según reveló una moción presentada por los fiscales del gobierno federal estadounidense y dada a conocer por el portal especializado The Athletic, el tres veces All-Star de los Guardianes de Cleveland mantenía una deuda fiscal no pagada que roza los 700,000 dólares con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y autoridades estatales.

El documento legal detalla que Clase acumuló aproximadamente 500,000 dólares en impuestos no pagados correspondientes a los años fiscales 2022 y 2023 (periodos en los que, según los fiscales, comenzó el esquema de manipulación de lanzamientos).

Adicionalmente, el cerrador adeudaba más de 178,000 dólares en impuestos no saldados del ejercicio 2024, además de varios miles de dólares pendientes con autoridades tributarias estatales.

Aunque el escrito reconoce que el lanzador había acordado un plan de pagos con el IRS, la existencia de este pasivo amenaza con desmantelar la narrativa principal de su equipo de abogados.

El hallazgo de la deuda fiscal se originó el pasado 26 de octubre a través de registros financieros entregados por un contador no identificado. Inicialmente, el juez que preside el caso había excluido estos documentos de las pruebas del juicio el 30 de octubre debido a que fueron presentados por la fiscalía a solo una semana del inicio del proceso formal.

Sin embargo, la resolución del tribunal incluyó una condición clara: la evidencia fiscal podría ingresar al juicio en caso de que los propios abogados defensores "abrieran la puerta".

Y eso fue precisamente lo que la fiscalía argumenta que ocurrió. Durante los alegatos de apertura el 4 de noviembre, el abogado defensor Michael Bronson afirmó categóricamente ante el jurado que Clase carecía de motivación financiera para involucrarse en un entramado de apuestas ilegales:

"El contrato de béisbol de Emmanuel le ha pagado millones de dólares por hacer su trabajo. El gobierno quiere hacerles creer que Emmanuel Clase decidió tirarlo todo por la borda para ayudar a unos desconocidos a ganar apuestas a cambio de unos pocos miles de dólares", sostuvo la defensa.

Al argumentar que Clase tenía millones en sus cuentas y que no necesitaba dinero, la defensa puso directamente en debate su motivo económico, abriendo la puerta legal para que los fiscales introduzcan el expediente de sus deudas de impuestos como prueba de refutación.

El peso de las imputaciones

Clase, de 28 años, enfrenta cargos federales de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude de servicios honestos, soborno deportivo y lavado de dinero. Se le acusa de haber amañado al menos 18 lanzamientos específicos a lo largo de tres temporadas (2023 a 2025) para beneficiar a una red de apostadores.

En el juicio, iniciado el pasado 3 de noviembre en Brooklyn, también están imputados su compatriota y compañero de equipo Luis Ortiz y el coacusado Robinson Vásquez, quienes se han declarado no culpables. De admitirse la evidencia fiscal, la fiscalía buscará demostrar ante el jurado que la presión por los pasivos con el fisco estadounidense representó el incentivo económico detrás de la presunta manipulación de pitcheos.