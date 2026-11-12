Agente de Junior Caminero revela que Adidas le pagó más que los Rays en 2026

En medio del clima de tensión previo a la negociación colectiva en las Grandes Ligas, el representante del antesalista dominicano Junior Caminero, Rafi Nieves, encendió el debate público a través de la red social X tras revelar que la marca deportiva Adidas le pagó más dinero al jugador durante la temporada 2026 que el salario recibido por parte de los Tampa Bay Rays.

"Quiero que la gente sepa, mientras nos preparamos para el cierre patronal (lockout), que Adidas le pagó a Junior Caminero más dinero que los Tampa Bay Rays esta temporada", publicó Nieves.

Durante la campaña de 2026, el estelar toletero quisqueyano devengó un sueldo base de US$794,800 con la franquicia de Florida.

Ante la inmediata repercusión mediática de sus declaraciones, el agente emitió una segunda comunicación en la misma plataforma con cuatro puntos aclaratorios para fijar su postura respecto a la estructura salarial del béisbol y la posición de su representado frente a la Asociación de Peloteros (MLBPA).

El control de los equipos

En primer lugar, Nieves puntualizó que su crítica apunta al sistema económico vigente, señalando que durante sus primeros años de servicio en las Mayores los peloteros ganan apenas una fracción de su verdadero valor de mercado, por lo que consideró inaceptable restringir su potencial de ganancias al llegar a la agencia libre.

En segundo término, descartó que su comentario representara un ataque directo contra la gerencia de Tampa Bay, explicando que Caminero aún atraviesa sus años de prearbitraje y su sueldo responde estrictamente a las escalas fijadas en el Convenio Colectivo de Trabajo (CBA).

Nieves negó cualquier división interna en el sindicato, reiterando la firme oposición suya y de Caminero a la imposición de un tope salarial, y respaldó el reclamo de la MLBPA para lograr aumentos históricos en el salario mínimo y el fondo de bonos de prearbitraje para los jugadores jóvenes.