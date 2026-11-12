Los equipos ALL-MLB 2026: Caminero, Tatis Jr. y Sánchez en el primero, De la Cruz en el segundo

El antesalista de los Rays de Tampa Bay, Junior Caminero y el campocorto de Cincinnati, Elly de la Cruz. ( ARCHIVO/ AFP )

Cuatro dominicanos fueron seleccionados a los equipos All-MLB de 2026. Junior Caminero, Fernando Tatis Jr. y Cristopher Sánchez fueron los escogidos para el primer equipo, mientras que Elly de la Cruz figuró en el segundo conjunto.

Caminero, antesalista de los Rays de Tampa Bay, se consolidó como uno de los bateadores de mayor poder en las Mayores. El dominicano conectó 42 cuadrangulares en la temporada de 2026 y encabezó la Liga Americana con 87 vuelacercas desde 2025.

Además, mostró una importante evolución en su disciplina en el plato, al elevar su porcentaje de bases por bolas de 6.3 % a 11.3 %, mientras redujo su tasa de ponches de 19.1 % a 18.4 %.

Tatis Jr., jardinero de los Padres de San Diego, superó un comienzo lento, en el que no conectó cuadrangulares durante sus primeros 55 partidos, para terminar con un OPS de .828, 25 jonrones, 38 bases robadas y 5.4 victorias sobre el jugador reemplazo (WAR), una cifra que estuvo entre las diez mejores de los jugadores de posición.

El zurdo Cristopher Sánchez continuó afianzándose entre los abridores de mayor calidad del béisbol. El lanzador de los Filis de Filadelfia terminó con efectividad de 2.91 y 231 ponches, números que respaldaron su elección para el primer equipo.

De la Cruz, por su parte, fue incluido en el segundo equipo después de protagonizar la mejor temporada ofensiva de su carrera con los Rojos de Cincinnati. El campocorto estableció marcas personales con 30 cuadrangulares, promedio de bateo de .283, porcentaje de embasarse de .365, slugging de .515 y OPS de .880.

El dominicano ingresó por primera vez al club 30-30 y también mostró solidez defensiva, con siete outs por encima del promedio. Sus 6.4 WAR solamente fueron superados entre los jugadores de posición por Pete Crow-Armstrong, Bobby Witt Jr. y Yordan Álvarez.

Miembros del primer equipo

El receptor venezolano Gabriel Moreno, de los Diamondbacks de Arizona, encabezó la selección en su posición después de batear para .311 y convertirse en el quinto receptor en ganar un título de bateo. También conquistó su segundo Guante de Oro y acumuló 5.4 WAR, la mejor cifra entre los receptores.

En la primera base fue seleccionado Pete Alonso, quien tuvo un impacto inmediato con los Orioles de Baltimore. Lideró la Liga Americana con 43 cuadrangulares y 113 carreras impulsadas. Además, estableció marcas personales con 81 bases por bolas y un porcentaje de embasarse de .363.

Brice Turang, de los Cerveceros de Milwaukee, fue elegido en la segunda base tras conectar 21 jonrones, impulsar 100 carreras y anotar 102. También se robó 19 bases y conquistó su segundo Guante de Oro. Terminó con 5.9 WAR.

En el campocorto fue seleccionado Bobby Witt Jr., de los Reales de Kansas City, quien registró un OPS de .800, se robó 45 bases y consiguió 24 outs por encima del promedio defensivo. Sus 7.0 WAR representaron la segunda mejor cifra de las Grandes Ligas y la más alta de la Liga Americana.

Los otros dos jardineros fueron Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, y Jackson Chourio, de Milwaukee, quienes acompañaron a Tatis en el primer equipo.

Crow-Armstrong protagonizó una campaña histórica al liderar las Mayores con 10.6 WAR. Conectó 45 cuadrangulares, se robó 41 bases, registró un OPS de .943 y encabezó las Grandes Ligas con 26 outs por encima del promedio.

Chourio, mientras tanto, se convirtió en el primer jugador de las Grandes Ligas en alcanzar el club 20-20 durante tres temporadas consecutivas antes de cumplir 23 años. Su producción también fue importante en la conquista de la Serie Mundial por Milwaukee y terminó la campaña regular con 4.6 WAR.

El bateador designado fue Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, quien dominó los principales departamentos ofensivos entre los jugadores calificados. Terminó con promedio de .316, porcentaje de embasarse de .432, slugging de .601, OPS de 1.033 y 181 de carreras creadas ponderadas más (wRC+). Su producción se tradujo en 6.8 WAR.

En la rotación abridora fueron seleccionados Jacob Misiorowski, de Milwaukee; Cam Schlittler, de los Yanquis de Nueva York; Chris Sale, de Atlanta; Dylan Cease, de Toronto, y Cristopher Sánchez, de Filadelfia.

Misiorowski encabezó las Grandes Ligas con efectividad de 1.80, además de sumar 252 ponches y limitar a sus rivales a promedio de .157. También fue el lanzador ganador del partido que aseguró el campeonato de la Serie Mundial.

Schlittler terminó con efectividad de 1.95 y 239 ponches en 193 entradas y dos tercios. Cease consiguió su primera selección al Juego de Estrellas y registró efectividad de 2.40 con 239 ponches en 169 entradas. Sale, a sus 37 años, tuvo promedio de carreras limpias de 2.16 y 200 ponches, mientras que Sánchez completó su sobresaliente actuación con 2.91 de efectividad y 231 ponches.

Entre los relevistas fueron seleccionados Mason Miller, de los Padres, y Louis Varland, de los Azulejos. Miller registró efectividad de 1.67 y 129 ponches en 70 entradas, mientras que Varland tuvo la mejor efectividad entre los lanzadores con al menos 50 entradas, con 1.27. Además, ponchó a 97 bateadores en 78 episodios y consiguió 35 salvamentos.

Los elegidos del segundo

El segundo conjunto también reunió a figuras de primer nivel. En la receptoría fue seleccionado William Contreras, de Milwaukee, quien coronó su temporada con el premio al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial. En la campaña regular bateó para un OPS de .758, conectó 18 cuadrangulares y participó en 128 partidos detrás del plato. Retiró a 25 corredores en intento de robo, la segunda mayor cantidad de las Grandes Ligas.

Su hermano Willson Contreras, de los Medias Rojas de Boston, fue elegido en la primera base después de establecer marcas personales con 27 cuadrangulares, OPS de .901 y 4.0 WAR en su primera temporada con el conjunto de Massachusetts.

Brandon Lowe, de los Piratas de Pittsburgh, ocupó la segunda base. Terminó con OPS de .824 y 35 cuadrangulares, además de mejorar considerablemente su defensa, al acumular 15 outs por encima del promedio. Sus 4.9 WAR representaron la mejor marca de su carrera.

Alex Bregman, de los Cachorros de Chicago, fue seleccionado en la tercera base. Conquistó su segundo Guante de Oro, conectó 28 cuadrangulares y registró OPS de .819. Sus 5.5 WAR lo colocaron entre los siete mejores jugadores de posición.

En los jardines acompañaron a De la Cruz James Wood, de los Nacionales de Washington, Randy Arozarena, de Seattle, y Jordan Walker, de San Luis.

Wood conectó 30 jonrones en 135 partidos, con OPS de .891 y una tasa de bases por bolas de 16.4 %. Arozarena estableció marcas personales en una temporada completa con OPS de .865, 151 de wRC+ y 5.5 WAR, justo antes de ingresar por primera vez a la agencia libre.

Walker, por su parte, tuvo la campaña de despegue que se esperaba de él, con 29 cuadrangulares, OPS de .793 y 2.7 WAR.

Ben Rice, de los Yanquis, fue seleccionado como bateador designado. Terminó con OPS de .897 y 41 cuadrangulares, empatado en el sexto puesto de las Mayores. Su aporte fue especialmente importante durante la ausencia de Aaron Judge por lesión en buena parte de la segunda mitad.

La rotación del segundo equipo quedó integrada por Yoshinobu Yamamoto, de los Dodgers; Sonny Gray, de Boston; Tarik Skubal, de Detroit y los Dodgers; Drew Rasmussen, de Tampa Bay, y Jesús Luzardo, de Filadelfia.

Yamamoto terminó con efectividad de 2.53 y 4.7 WAR en 185 entradas. Gray registró 2.72 de efectividad en 29 aperturas, mientras que Skubal consiguió 186 ponches y apenas 27 boletos en 158 entradas y dos tercios, con promedio de carreras limpias de 2.72.

Rasmussen tuvo efectividad de 2.67 en 172 entradas y fue una pieza importante en la rotación de Tampa Bay. Luzardo completó la lista con 2.86 de efectividad y 221 ponches, la sexta mayor cantidad de las Grandes Ligas.

Finalmente, los relevistas Bryan Baker, de Tampa Bay, y Cade Smith, de Cleveland, completaron el segundo equipo. Baker registró efectividad de 1.44 y empató en el liderato de salvamentos con 41. Smith también terminó con 41 rescates, además de efectividad de 1.95 y 107 ponches.