Estrellas anuncian las integraciones de los relevistas Juan Mejía y Jerming Rosario

El lanzador Juan Mejía de los Rockies realiza un lanzamiento contra los Arizona Diamondbacks durante la novena entrada en el Coors Field, el 22 de septiembre de 2026 en Denver, Colorado. ( MATTHEW STOCKMAN/GETTY IMAGES/AFP )

Las Estrellas Orientales siguen agregando piezas a un cuerpo de relevistas que figura entre los más sólidos de la actual temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), con las próximas incorporaciones de los derechos Juan Mejía y Jerming Rosario.

El conjunto de San Pedro de Macorís anunció que ambos lanzadores comenzarán a trabajar este viernes en el bullpen del Estadio Tetelo Vargas, como parte de su preparación para debutar en el campeonato 2026-27.

Mejía, quien pertenece a los Rockies de Colorado, estará disponible para lanzar a partir del 24 de noviembre, mientras que Rosario, prospecto de clasificación Triple A de los Dodgers de Los Ángeles, podrá integrarse al róster semanal de jugadores disponibles desde el 17 de este mes.

El anuncio fue realizado por Ángel Ovalles, vicepresidente de operaciones de béisbol de las Estrellas, quien destacó de esta manera la continuidad del trabajo de fortalecimiento del cuerpo monticular del equipo verde.

Ambos relevistas tienen un elemento en común: todavía no han debutado en el béisbol invernal dominicano, por lo que tendrán su primera experiencia en la pelota criolla con la organización oriental.

Mejía llega con experiencia de Grandes Ligas, donde ha trabajado durante las últimas dos temporadas con Colorado. En 2025 participó en 55 partidos y en 2026 elevó esa cifra a 65 apariciones, consolidándose como una pieza habitual del relevo de los Rockies.

Su experiencia internacional incluye también su participación con la selección dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026. En ese certamen intervino en tres encuentros y trabajó tres entradas sin permitir carreras, una actuación que reforzó su perfil como opción para situaciones de presión.

Rosario, por su parte, viene de una temporada productiva en Triple A con Oklahoma City, sucursal de los Dodgers. El derecho participó en 52 partidos y terminó con marca de 5-1, efectividad de 3.17 y cuatro salvamentos.

Su incorporación ofrecerá otra alternativa al dirigente de las Estrellas para manejar los episodios intermedios y finales de los partidos.

Un relevo con profundidad

La llegada de los dos brazos se producirá en un conjunto que ya dispone de numerosas opciones para trabajar desde el bullpen.

Entre los derechos figuran Luis García, Gregory Santos, Hancel Rincón, Carlos Belén, Jhan Maríñez, Junior Santos, Luis Moreno, Pedro Strop, Domingo Tapia, Eddy Yean y Patrick Weigel.

El grupo de zurdos está integrado por Jefry Yan, Oddy Núñez, Felipe de la Cruz, Gerónimo Franzuá, Samy Peralta, Melkis Hernández y Domingo Robles.