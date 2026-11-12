Con su décima Gala Anual, la Fundación Pedro Martínez supera los US$10 millones en fondos recaudados

La Fundación Pedro Martínez celebró el sábado su 10.ª Gala Anual, conmemorando el hito de haber recaudado más de $10 millones durante la última década para apoyar a niños y familias en Estados Unidos y la República Dominicana.

Más de 200 invitados asistieron al evento en el Raffles Hotel de Boston, conducido por Maria Stephanos, de WCVB, para respaldar los programas de educación, salud y deportes de la Fundación.

La velada reunió a destacadas figuras del deporte de Boston y de otros ámbitos, entre ellas los ex jugadores de los Medias Rojas Jim Rice y Corey Kluber, los exjugadores de los Patriots Ty Law y Troy Brown, y los ex jugadores de Grandes Ligas David Robertson y Rafael Bournigal.

Los invitados participaron en subastas silenciosas y en vivo que ofrecieron una impresionante colección de experiencias exclusivas y artículos de colección deportivos.

Entre las propuestas más destacadas figuraron un paseo en un yate de lujo por el puerto de Boston con una experiencia gastronómica de varios tiempos para 20 invitados, preparada por cinco chefs galardonados; escapadas de lujo a Japón, Sicilia y Bermudas; y una experiencia VIP de McLaren en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 de 2027, en Austin.

Los fondos recaudados en la gala apoyarán los programas actuales de la Fundación y su proyectado Campus de Educación y Deportes en San Miguel de Manoguayabo, República Dominicana.

El campus está diseñado para reunir recursos educativos, deportivos y de salud en un solo lugar, con una escuela primaria, una escuela secundaria, un campo de béisbol, canchas de baloncesto y voleibol, y acceso a servicios que incluyen evaluaciones psicológicas, atención odontológica y apoyo nutricional.

"Cada niño merece contar con los recursos, el amor y el estímulo necesarios para perseguir sus sueños", expresó Pedro Martínez, miembro del Salón de la Fama del Béisbol y fundador de la Fundación Pedro Martínez. "Ver a la comunidad de Boston y a tantas otras personas compartir esa visión es inspirador y nos recuerda lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos para crear un futuro prometedor y saludable para nuestros jóvenes". Estamos profundamente agradecidos por el apoyo constante que recibe la Fundación de quienes están en la República Dominicana, aquí en Boston y en otras partes de Estados Unidos", afirmó Carolina Martínez, presidenta de la Fundación Pedro Martínez.

"Los fondos recaudados esta noche impulsan directamente nuestra capacidad de ampliar nuestro alcance, abrir nuevas puertas de oportunidad y generar un impacto duradero en los niños y las familias de ambos países. La gala de este año fue una poderosa muestra de la razón de ser de la Fundación y motiva a todo nuestro equipo a seguir ofreciendo programas que transforman vidas", señaló.

Desde su creación en 2007, la Fundación Pedro Martínez ha brindado a jóvenes de Estados Unidos y la República Dominicana los recursos, las habilidades y las oportunidades que necesitan para construir un futuro más prometedor y saludable.

Para obtener más información sobre la entidad y cómo genera un impacto a largo plazo a través de sus programas comunitarios en Estados Unidos y la República Dominicana, está disponible el sitio web: https://pedromartinezfoundation.com ?.

Acerca de la Fundación

La institución benéfica genera un impacto a largo plazo mediante programas comunitarios sostenibles en Estados Unidos y la República Dominicana.

Su misión es brindar a jóvenes en situación de vulnerabilidad programas de educación, salud y deportes para que puedan prosperar y contribuir de manera positiva a la sociedad.

Los jóvenes a quienes sirve la Fundación enfrentan grandes adversidades y, a través de estos programas, reciben los recursos, las habilidades y las oportunidades que necesitan para construir un futuro más prometedor y saludable.