Las Águilas Cibaeñas superan a los Toros del Este en el Estadio Cibao

Jasson Domínguez agota un turno en el partido entre los Toros del Este y las Aguilas Cibaeñas en el Estadio Cibao de Santiago. ( CEDIDA POR LAS AGUILAS CIBAEÑAS )

Apoyadas en un contundente rally de cuatro anotaciones en la misma primera entrada y una sólida labor desde el montículo del abridor Dylan File, las Águilas Cibaeñas derrotaron 7 carreras por 4 a los Toros del Este en el partido disputado la noche de este jueves 12 de noviembre de 2026 en el Estadio Cibao, correspondiente a la serie regular de la Temporada 2026-27 de la Lidom.

El contraste en el desempeño de los lanzadores abridores marcó el rumbo del encuentro desde el primer episodio, por el conjunto cibaeño, Dylan File (1-0), logró el triunfo con una apertura de 5.0 entradas completas, en las que permitió cinco imparables y dos carreras limpias.

File exhibió un control impecable al no otorgar boletos y ponchar a dos bateadores, dejando su efectividad en 3.46.

dejando las bases congestionadas antes de ser relevado por Ángel Felipe, cargando con las cuatro carreras limpias del primer inning para sufrir la derrota. El salvamento correspondió al derecho Jonathan Aro (3), que trabajó la novena, permitió un indiscutible, sin carreras, boletos, ni ponches. Las carreras Ataque tempranero (1ª entrada): Las Águilas aprovecharon el descontrol de Gabriel Ponce para fabricar cuatro vueltas. Luis Liberato conectó doble remolcador, seguido de un sencillo productor de dos carreras de J.C. Escarra y un elevado de sacrificio de Jorge Bonifacio. Descuento taurino (3ª entrada): Los Toros ripostaron ante Dylan File en el tercer acto con dos anotaciones producto de un doble remolcador de Ronny Simon y un sencillo impulsador de Jesús Sánchez .

Poder y respuesta (4ª, 7ª y 8ª entrada): Jasson Domínguez amplió la ventaja amarilla en el cuarto episodio con un cuadrangular solitario (su primero de la temporada) ante el relevista Domingo Acevedo. Los cibaeños sumaron una más en el séptimo con hit remolcador de Raynel Delgado. Aunque los Toros se acercaron 6-4 en la alta del octavo con dobles productores consecutivos de Gilberto Celestino y Félix Reyes frente a Sadrac Franco, las Águilas aseguraron la pizarra 7-4 en la parte baja del mismo episodio mediante un doble de Luis Liberato y un sencillo remolcador de Jasson Domínguez. Los más destacados Por las Aguilas, Luis Liberato de 5-3 con un doble, dos carreras anotadas y dos remolcadas; Jasson Domínguez de 3-2 con un cuadrangular, dos anotadas, una empujada y dos boletos, y Raynel Delgado de 2-2 con una anotada y una empujada. Por los Toros, Ronny Simon de 4-2 con dos dobles, dos anotadas y una impulsada

; Félix Reyes de 4-2 con un doble y un remolque,

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Por los Toros, el abridor fue(0-1) que cargó con la derrota en una salida sumamente complicada y corta,, otorgó tres bases por bolas y permitió un doble de