Sauryn Lao es, a la fecha, el mejor lanzador de la campaña 2026-27 de la Lidom. No solo lo acredita su marca de 3-0, es que en sus 16 entradas de labor no ha permitido carrera, ni ha otorgado boleto.

Su dominio desde el montículo con el Escogido tiene una historia particular, la de un jugador firmado como torpedero hace 11 años a convertirse en lanzador tras siete temporadas sin superar AA, una transformación que lo llevó hasta las Grandes Ligas (2025) y acaba de lanzar en Japón.

Los Dodgers pagaron por este barahonero un bono de 90 mil dólares en 2015 cuando tenía 16 años y probó en la parada corta hasta el 2022.

La oportunidad de reinventarse llegó en 2023, cuando el equipo comenzó a considerar sus condiciones para lanzar. Matt McGrath, director de desarrollo de ligas menores de la organización, fue quien insistió en que podía encontrar en el pitcheo el camino para llegar a MLB.

Lao reconoce que no estaba muy convencido del proceso, pero el apoyo que recibió de McGrath le cambió la perspectiva.

“Yo no tenía la confianza y cuando vi que él confiaba mucho en que yo podía jugar en las Grandes Ligas, entonces dije; ¿cómo es posible que una persona confiara así en mí? Y así empecé a confiar en mí y le dije que iba a dar mi 100 por ciento todos los días”, le dijo Lao a Diario Libre.

Girón se convirtió en una figura fundamental en su formación como lanzador. La transición se completó durante 2023 y, según el propio Lao, fue un proceso exitoso gracias al trabajo de los instructores y a la oportunidad que le brindó la organización angelina.

El cambio le permitió alcanzar uno de los objetivos que perseguía desde que firmó como profesional: llegar a las Grandes Ligas. En 2024 tuvo experiencia en las mayores con Seattle y Washington, antes de continuar su carrera en el béisbol japonés.

Ahora, en el Escogido, vuelve a encontrar en Girón y en el cuerpo técnico escarlata el respaldo necesario para seguir desarrollándose. Lao destacó especialmente el trabajo del coach de pitcheo Hatuey Mendoza, así como la confianza del dirigente Ramón Santiago para asumir cada apertura con la mentalidad de competir.

"Nuestro pitching coach, Hatuey Mendoza, y el hombre que me ha hecho hoy en día lo que yo soy como lanzador, Roberto Girón, me han ayudado bastante y yo les agradezco mucho por su confianza", expresó el derecho, quien también atribuye su buen momento a la dedicación personal, la confianza en Dios y el apoyo recibido de todo el equipo.

De Estados Unidos a Japón

Su llamada llegó en 2025 con los Marineros y también lo hizo para los Nationals, unas 86.2 entradas. En enero llegó la oferta de Japón, que aceptó con los Hokkaido Nippon-Ham Fighters (el equipo de Franmil Reyes) y lanzó 20 episodios.

Su cambio a lanzador le abrió las puertas para continuar su recorrido en el béisbol profesional estadounidense. En 2024 tuvo experiencia en las Grandes Ligas con Seattle y Washington, antes de que una oferta desde Japón cambiara nuevamente el rumbo de su carrera.

La decisión no fue sencilla, ya era parte del roster de 40 de Washington, cuando apareció la propuesta del béisbol japonés, pero después de evaluar la situación junto con su familia y su entorno profesional, entendió que aceptar la oferta era lo más conveniente.

El tiempo le dio la razón. El barahonero asegura que no se arrepiente de haber tomado esa decisión, que le permitió alcanzar mayor estabilidad económica y afrontar su carrera con otra perspectiva.

"Fue una muy buena decisión, la cual me ayudó a tener mejor estabilidad económica y gracias a Dios estamos aquí y ahora tenemos mejor margen y mejor pensamiento para tomar buenas decisiones", manifestó.

0.69 Es el WHIP de Sauryn Lao en sus tres aperturas en la pelota dominicana en el 2026-27.

Más allá de lo deportivo y económico, su experiencia en Asia también le dejó enseñanzas personales. Lao resaltó la disciplina, el respeto y la puntualidad como algunas de las características que más le llamaron la atención de la cultura japonesa.

Considera que esa experiencia le permitió ampliar su visión y entender la importancia de cuidar los detalles dentro y fuera del terreno.

Un futuro con varias opciones

Ahora, mientras aprovecha su oportunidad con los Leones del Escogido, Lao se encuentra en una posición favorable para decidir el próximo paso de su carrera.

El derecho es agente libre y asegura que cuenta con varias propuestas de trabajo, tanto en Estados Unidos como en Asia. Su rendimiento en el torneo dominicano también representa una vitrina para continuar demostrando que la transformación iniciada en 2023 fue una apuesta acertada.

"Gracias a Dios ahora mismo tenemos muchas ofertas y mucha competencia. Le agradezco a Dios y al trabajo que he venido haciendo. Tenemos varias ofertas, así que estamos evaluándolas para tomar la mejor decisión, ya sea volver a Estados Unidos o ir a Asia", explicó.

Mientras define su destino para el próximo verano, Lao disfruta de un presente que difícilmente imaginaba cuando comenzó su carrera como campocorto. Hoy, el montículo es su territorio y el Escogido cuenta con uno de los brazos más efectivos de la campaña.