Melvyn López, el entrenador que convirtió el baloncesto en una escuela de vida

La muerte de Melvyn López deja un vacío difícil de llenar en el baloncesto dominicano, pero también una herencia que trasciende los títulos, las medallas y las celebraciones.

Su mayor legado no estuvo solamente en las coronas que conquistó desde el banquillo, sino en los cientos de niños y jóvenes a los que enseñó que el deporte también es una herramienta para formar ciudadanos.

El Club Mauricio Báez, de Villa Juana, donde López desarrolló buena parte de su carrera, destacó sus condiciones humanas, su honestidad, disciplina, vocación de servicio y permanente disposición para orientar a las nuevas generaciones. Fue un trabajador incansable que dedicó gran parte de su vida a enseñar baloncesto, pero también a transmitir valores dentro y fuera de la cancha.

Con los mauricianos construyó una historia de éxitos que lo convirtió en una figura emblemática de la organización. De los 11 campeonatos conquistados por el conjunto en el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional, siete llegaron bajo su dirección, una cosecha que le ganó el sobrenombre de "El Señor de los Anillos".

Sin embargo, para quienes compartieron con él los entrenamientos, los partidos y las jornadas de trabajo, su dimensión como ser humano estuvo por encima de cualquier estadística. López no solamente preparaba jugadores para competir, sino que asumía la responsabilidad de aconsejarlos, acompañarlos y ayudarlos a enfrentar los desafíos de la vida.

El club resaltó que siempre estaba pendiente de los muchachos de Villa Juana, de otros barrios del Gran Santo Domingo y de comunidades del interior del país. Su preocupación por la juventud iba más allá de las responsabilidades propias de un entrenador.

Lo recuerdan como un educador que entendía que su influencia podía marcar el futuro de quienes pasaban por sus manos.

Esa relación quedó reflejada en las reacciones de los jugadores del Mauricio Báez cuando conocieron la noticia de su fallecimiento. Varios integrantes del equipo acudieron a la residencia del técnico para acompañar a sus familiares y expresarles su solidaridad.

Permanecieron allí hasta las dos de la madrugada, en una muestra del vínculo que habían construido con quien consideraban mucho más que un entrenador.

El capitán del conjunto, Gerardo Suero Castillo, resumió el sentimiento que provocó la pérdida con una reflexión sobre lo breve que puede ser la vida y la importancia de hacer el bien, amar, perdonar y procurar la felicidad de los demás.

Richard Bautista (Manito), quien conquistó tres campeonatos con el Mauricio Báez bajo las orientaciones de López, también expresó el significado que tuvo el técnico en su carrera y en su vida personal.

"Cuánto aprendí de ti, siempre metiste la mano al fuego por mí y me cuidaste como a un hijo, vuela alto profesor", escribió el armador, en un mensaje que retrata la cercanía y la confianza que el dirigente cultivaba con sus jugadores.

Diego Moquete, Brayan Martínez y Luis Feliz también manifestaron su pesar en las redes sociales. Mientras tanto, Ruddy Martínez (Chaguito), quien fue su asistente y actualmente dirige al equipo superior mauriciano, acudió a la residencia, pero el dolor le impidió expresar palabras. La relación entre ambos era la de un padre y un hijo, además de profesor y discípulo.

Un legado nacional

La influencia de Melvyn López tampoco se limitó al Mauricio Báez. Como presidente de la Federación Dominicana de Entrenadores de Baloncesto, trabajó para fortalecer la formación y la disciplina de los técnicos nacionales. Desde esa posición contribuyó a preparar a jóvenes entrenadores que hoy dirigen equipos en diferentes categorías y escenarios del país.

También tuvo bajo su responsabilidad durante varios años la selección nacional de baloncesto, donde recibió elogios por su trabajo y capacidad para conducir al conjunto dominicano en compromisos internacionales.

Su trayectoria incluyó campeonatos en el Distrito Nacional, torneos del interior y competencias en escenarios extranjeros, en su condición de técnico vinculado a la Federación Dominicana de Baloncesto. Esa experiencia consolidó su reputación como uno de los dirigentes más laureados del baloncesto nacional.

Pero quienes lo conocieron destacan otra faceta: su preocupación por el futuro de la sociedad dominicana. El Mauricio Báez recordó que López manifestaba frecuentemente a sus amigos y a los directivos de la institución su deseo de contribuir a construir un mejor país.

Era un hombre de trabajo, disciplina y consejos oportunos. Su honestidad y disposición para ayudar hicieron que su figura fuera respetada por jugadores, entrenadores, dirigentes deportivos y diferentes sectores de la sociedad.

La familia mauriciana, encabezada por José Domínguez, presidente del club; César Heredia Guerra, presidente de la Fundación Mauricio Báez; Amaury Heredia Guerra, gerente general del equipo superior, y Leo Corporán, asesor de la entidad y presidente-fundador de la fundación, manifestó que la pérdida representa un golpe muy difícil de asimilar.

"Ha sido un duro golpe y será difícil reponernos. Nos agarraremos de Dios para poder hacerle frente a tan grande pérdida", expresaron algunos de los mauricianos.

López estuvo casado con Marisol Felipe de López y fue padre de Michael y Bryant. Su hermana es Reyna López.

Sus restos serán expuestos en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. Este viernes, a partir de las 9:00 de la mañana, el polideportivo del Club Mauricio Báez será escenario de un homenaje de cuerpo presente. Posteriormente se celebrará una misa y sus restos serán trasladados al cementerio Cristo Redentor, donde recibirán sepultura.