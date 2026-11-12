Yordan Álvarez conquista de manera unánime el MVP de la Liga Americana

El cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, fue escogido este jueves de forma unánime como el Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana, su primer galardón de este nivel en las Grandes Ligas.

Álvarez, de 29 años, se convirtió en el cuarto pelotero cubano en ser escogido para el premio y en el primer latinoamericano desde que el venezolano Ronald Acuña Jr. lo consiguiera en 2023.

El cañonero de Houston, líder de bateo de las Mayores con promedio de .316, además de 42 cuadrangulares y 106 carreras remolcadas, superó en la votación al dominicano Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, y al estadounidense Bobby Witt Jr., de los Reales de Kansas City.

La decisión fue contundente. Álvarez recibió los 30 votos de primer lugar de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA), para convertirse en el tercer jugador de los Astros que obtiene la distinción, después de Jeff Bagwell, ganador en 1994, y José Altuve, quien la conquistó en 2017.

AL MVP Yordan Alvarez https://t.co/evscnUbQ60 — BBWAA (@officialBBWAA) November 13, 2026

Caminero terminó en la segunda posición, con 27 votos para ese puesto, mientras que Witt y Cam Schittler, ganador del premio Cy Young, recibieron los tres sufragios restantes.

El reconocimiento premia una temporada extraordinaria del cubano, quien dejó atrás los problemas físicos que limitaron su participación en 2025 para establecer marcas personales en promedio de bateo, porcentaje de embasarse, jonrones, carreras impulsadas y anotadas.

Su línea ofensiva de .319/.432/.601 le permitió encabezar la Liga Americana en promedio, porcentaje de embasarse y slugging. También lideró el circuito en bases por bolas, bases alcanzadas y OPS+.

La distinción de Jugador Más Valioso se sumó a una cosecha importante de reconocimientos individuales. Álvarez también obtuvo el premio Hank Aaron de la Liga Americana, que distingue al mejor bateador del circuito; el galardón al Regreso del Año y el Edgar Martínez al mejor bateador designado. Además, fue seleccionado para los equipos All-MLB y se perfila para recibir el Bate de Plata.

La campaña de Caminero

Para el dominicano Junior Caminero, la temporada representó una consolidación entre los principales productores ofensivos de las Grandes Ligas. Sin embargo, sus números no fueron suficientes para desplazar a Álvarez de la cima de las votaciones.

El antesalista de Tampa Bay concluyó con promedio de .276, porcentaje de embasarse de .360 y slugging de .524. Aunque su producción fue destacada, la diferencia ofensiva con el cubano terminó pesando en la decisión de los votantes.

Caminero pudo haber encontrado una vía para acercarse al galardón mediante su defensa, pero algunas dificultades en la tercera base afectaron su valoración defensiva y, por consiguiente, su WAR (victorias sobre un jugador reemplazo).

Witt Jr., por su parte, aprovechó su desempeño defensivo para mantenerse entre los finalistas. El campocorto de Kansas City bateó .281, con porcentaje de embasarse de .359 y slugging de .441 en 143 partidos. Su defensa en una de las posiciones más exigentes del terreno fue uno de los principales argumentos para terminar en el tercer puesto.

La ausencia de Judge

Otro elemento que incidió en el panorama de la competencia fue la limitada participación de Aaron Judge, de los Yanquis de Nueva York. El toletero, quien había ganado el MVP de la Liga Americana en tres de las cuatro temporadas anteriores, disputó apenas 66 encuentros en 2026 debido a las lesiones.

Su ausencia abrió espacio para una competencia en la que Álvarez terminó imponiéndose con autoridad, aunque el rendimiento del cubano fue el principal argumento para recibir el reconocimiento de manera unánime.

El bateador designado también estuvo cerca de conseguir la Triple Corona, distinción reservada para el jugador que lidera su liga en promedio de bateo, cuadrangulares y carreras impulsadas. Sin embargo, un agosto discreto, en el que conectó solamente dos jonrones, prácticamente terminó con sus posibilidades de alcanzar esa hazaña.