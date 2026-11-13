Los Diamondbacks mantienen conversaciones para un posible traspaso de Ketel Marte

Ketel Marte tiene el derecho a vetar cualquier cambio por su condición de 10 años en la liga y más de cinco con una organización. ( GETTY IMAGES )

Al parecer la etapa de Ketel Marte con los Arizona Diamondbacks podría estar llegando a su fin.

Nick Piecoro, del Arizona Republic, reporta citando fuentes que Mike Hazen aprovechó las reuniones de gerentes generales celebradas esta semana para discutir con otros clubes diversas opciones de traspaso por el estelar segunda base, quien se encuentra descontento con la organización.

Se dice que los Diamondbacks están abiertos a recibir cualquier tipo de contraprestación por Marte, ya sea en forma de jugadores de Grandes Ligas o prospectos. Al parecer, el equipo tiene especial interés en obtener lanzadores a cambio.

Marte ha pasado las últimas 10 temporadas en Arizona, logrando tres convocatorias al Juego de Estrellas, dos premios Bate de Plata y dos clasificaciones entre los cinco mejores en la votación para el MVP.

El divorcio

Aunque sigue siendo uno de los mejores segunda base a nivel ofensivo en las Grandes Ligas, diversos problemas fuera del terreno de juego han llevado a los Diamondbacks a buscar un cambio de rumbo.

En agosto, durante una serie contra los Boston Red Sox, Marte no se presentó al estadio antes de un partido y tampoco se comunicó con el equipo para explicar su ausencia.

Fue colocado en la lista de restringidos y, posteriormente, en la lista de lesionados. Esta fue la segunda vez en dos años que Marte abandonó al equipo durante la temporada, lo que generó tensiones en el vestuario.

En octubre, el mánager de los D-Backs, Torey Lovullo, declaró que ya no tenía intención de proteger a Marte si volvían a surgir problemas similares en el futuro.

A pesar de sus faltas fuera del campo, Marte sigue siendo un jugador valioso dentro del terreno y cuenta con un contrato bastante razonable. Tiene garantizados al menos 76 millones de dólares para las próximas cuatro temporadas, además de una opción del jugador por 11.5 millones de dólares para 2031.

Marte posee una cláusula completa que impide su traspaso sin su consentimiento, lo que significa que cualquier movimiento requeriría su aprobación, un factor que podría complicar una posible negociación.

El jugador de 33 años participó en 141 partidos la temporada pasada, registrando una línea ofensiva de .249/.316/.432, con 22 jonrones, 31 dobles y un fWAR de 2.5; además, se situó en el percentil 88 en la métrica de outs por encima del promedio (outs above average).

En las últimas tres temporadas, Marte lidera a todos los segunda base de las Grandes Ligas en fWAR. Los Toronto Blue Jays, Red Sox, Detroit Tigers, New York Yankees, Seattle Mariners, Tampa Bay Rays, Pittsburgh Pirates y San Diego Padres se encuentran entre los varios clubes que llegan al invierno necesitando refuerzos en la segunda base.