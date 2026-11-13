El Escogido gana primero al Licey y se aleja en la punta del torneo

Jonathan Guzmán se roba la tercera base mientras que Ronny Mauricio espera el disparo. ( CEDIDA POR EL ESCOGIDO )

Marco Hernández bateó de 4-3 con dos dobles y dos remolcadas y Jonathan Guzmán produjo de 4-2 con triple, anotada y producida para encabezar el ataque del Escogido que dispuso 5-3 del Licey, la noche del viernes, para afianzarse en la primera posición del torneo, su primer triunfo sobre los azules.

Con la victoria, los Leones mejoran a 15-7, ahora con dos partidos de ventaja sobre los Tigres, que descendió a 13-9 tras caer por tercer encuentro seguido.

Los azules tomaron el comando en la baja de la primera entrada contra Lael Lockhart, cuando Mel Rojas Jr. encontró corredores en segunda y primera y disparó un sencillo al bosque central, con el cual remolcó a Ronny Mauricio.

En la parte alta del quinto, Junior Lake le negoció boleto a Vladimir Gutiérrez y anotó por doblete hacia la raya del right field conectado por Sócrates Brito. Un bateador después, Jonathan Guzmán conectó un elevado al central que se convirtió en triple, dando a los Leones ventaja de 2-1.

Tras el batazo de Guzmán, el zurdo Andrew Pérez subió a la lomita, los azules entraron el cuadro y Marco Hernández disparó un rodado entre primera y segunda que pasó del hit al bosque derecho, elevando a 3-1 la diferencia escarlata.

En la baja del quinto, Licey empató 3-3 con sencillo de Mauricio al prado derecho que empujó a Braiden Ward y a Gustavo Núñez. Hansel Marcelino entró a lanzar con dos corredores en base y concluyó la amenaza ponchando a Miguel Andújar y a Rojas Jr., ambos haciendo swing.

Los melenudos recuperaron el comando en la altura del séptimo. Javy Guerra dejó dos corredores en circulación y le dio paso a Michael Arias, a quien Erik González se le embasó por error del campocorto, llenándose las bases con dos outs. José Marmolejos recibió base por bolas, tomando así el Escogido ventaja de 4-3.

Contra J.C. Mejía en la altura del noveno, el Escogido amplió su diferencia. Michael De la Cruz abrió el episodio con doble sobre la cabeza del patrullero central Ward, Guzmán le siguió con hit al jardín derecho y Hernández continuó con doble por regla entre el izquierdo y el central para colocar 5-3 la pizarra. Mejía retiró los siguientes tres para mantener igual el score.

El relevo escarlata nuevamente fue protagonista, ya que Lockhart solo pudo sacar dos outs. Lanzaron en blanco: Juan Mercedes un inning y un tercio con un ponche, Hansel Marcelino 0.2 de labor con dos ponches, Rolddy Muñoz dos tercios con un ponche, Kelly Austin 1.1 entrada con dos ponches, Héctor Neris 1.0 con un ponche y Robinson Martínez 1.0 con 1 ponche. Reid VanScoter también trabajó, pero le marcaron dos vueltas en 2.1 capítulos.

Los mejores

La victoria fue para Austin (4-2) y el revés fue para Guerra (0-2), tras su labor de dos tercios y una carrera inmerecida. Martínez se apuntó su séptimo salvamento en igual número de oportunidades.

Por los Tigres, Mauricio de 4-2 con una empujada y Núñez de 5-2 con una anotada.