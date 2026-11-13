Jake Bauers acuerda un contrato de 58 millones de dólares con los Medias Rojas de Boston

Jake Bauers, de los Cerveceros de Milwaukee, es felicitado en la cueva luego de conectar un jonrón. ( ARCHIVO/ AP )

El inicialista Jake Bauers, una de las figuras ofensivas de los Cerveceros de Milwaukee durante la conquista de la Serie Mundial de 2026, llegó a un acuerdo con los Medias Rojas de Boston por cuatro temporadas y US$58 millones, según informó ESPN este viernes.

Bauers, de 31 años, recibirá así el contrato más importante de su carrera, después de protagonizar una destacada temporada en la que estableció marcas personales en promedio de bateo, cuadrangulares y carreras impulsadas.

El bateador zurdo terminó la campaña regular con promedio de .266, 26 jonrones y 86 carreras remolcadas en 144 partidos, números que representaron un importante salto de calidad en su trayectoria de siete temporadas en las Grandes Ligas.

Su rendimiento también tuvo un impacto determinante en la postemporada, particularmente en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, en la que fue seleccionado Jugador Más Valioso (MVP) tras ayudar a Milwaukee a barrer en cuatro encuentros a los Dodgers de Los Ángeles.

Uno de sus momentos más memorables ocurrió en el tercer partido de esa serie, cuando conectó un cuadrangular decisivo frente al dos veces ganador del premio Cy Young, Blake Snell, después de un turno de 11 lanzamientos.

Bauers también tuvo una actuación destacada en el segundo encuentro, cuando negoció una base por bolas en un turno de 12 lanzamientos ante Yoshinobu Yamamoto, en una amenaza ofensiva que resultó determinante para los Cerveceros.

En los cuatro partidos de la Serie de Campeonato bateó para .286, con un jonrón y seis carreras impulsadas, actuación que le permitió quedarse con el reconocimiento individual.

Sin embargo, su producción disminuyó en la Serie Mundial frente a los Rays de Tampa Bay, en la que conectó dos imparables en 21 turnos, sin cuadrangulares ni carreras remolcadas, aunque Milwaukee terminó conquistando el primer campeonato de su historia.

Transformación en su carrera

El acuerdo con Boston representa una importante recompensa para un jugador que estuvo cerca de abandonar el béisbol profesional.

Durante sus primeros seis años en las Grandes Ligas, Bauers nunca superó los 372 turnos oficiales en una temporada ni conectó más de 12 cuadrangulares en una campaña.

Su trayectoria tomó un rumbo diferente con Milwaukee, organización con la que consiguió consolidarse como una amenaza ofensiva y convertirse en uno de los protagonistas de la histórica temporada de 2026.

En 757 partidos de Grandes Ligas, Bauers acumula promedio de .223, 84 cuadrangulares, 297 carreras impulsadas y 50 bases robadas.

Además de Milwaukee, ha vestido los uniformes de los Rays de Tampa Bay, Guardianes de Cleveland, Marineros de Seattle y Yanquis de Nueva York.

El reto de Boston

La contratación responde a la intención de los Medias Rojas de fortalecer una ofensiva que terminó la pasada temporada en el puesto 26 entre los 30 equipos de las Grandes Ligas en cuadrangulares y en el vigésimo lugar en porcentaje de slugging.

Bauers ofrece versatilidad defensiva, pues puede desempeñarse en la primera base y en las esquinas de los jardines. No obstante, su incorporación plantea interrogantes sobre la distribución del tiempo de juego, debido a que Boston cuenta con Willson Contreras como su principal inicialista.

Una de las posibilidades es que ambos compartan responsabilidades en la primera base y como bateadores designados.

Los Cerveceros, por su parte, habían presentado a Bauers una oferta calificada de un año y US$23.15 millones después de la temporada. Al firmar por encima de los US$50 millones con otra organización, Milwaukee recibirá una selección compensatoria en el próximo sorteo de jugadores aficionados.

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