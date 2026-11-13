Nomar Mazara la saca y empuja tres, Gigantes castigan a las Águilas y se imponen 9-6

Nomar Mazara al momento de conectar un jonrón en el Estadio julián Javier. ( CEDIDA POR LOS GIGANTES DEL CIBAO. )

Los Gigantes del Cibao desplegaron una ofensiva de 11 imparables, incluidos cuadrangulares de Deyvison De los Santos y Nomar Mazara, para derrotar 9-6 a las Águilas Cibaeñas, en un encuentro en el que los amarillos reaccionaron con un rally de tres carreras en el séptimo episodio, pero no pudieron completar la remontada.

Mazara fue una de las principales figuras ofensivas de los francomacorisanos al batear de 5-3, con un jonrón, tres carreras impulsadas y tres anotadas. De los Santos también sacó la pelota del parque y produjo dos vueltas, mientras que Marcell Ozuna y Agustín Ramírez aportaron dos imparables cada uno.

Los Gigantes tomaron el control desde la primera entrada, cuando fabricaron cuatro carreras frente al abridor Randy Vásquez. Después de dos outs, Noelvi Marte y Ozuna llegaron a las bases y anotaron con un sencillo de Mazara, cuyo batazo se combinó con un error defensivo del jardinero izquierdo Steward Berroa.

La ofensiva continuó con De los Santos, quien conectó su segundo cuadrangular de la temporada, un batazo por la zona entre los jardines izquierdo y central que llevó a Mazara hasta el plato para colocar el marcador 4-0.

Intentaron reaccionar

Los cibaeños comenzaron a descontar en el tercer episodio. Con dos outs, Luis Liberato conectó un doble que permitió a Berroa anotar la primera carrera aguilucha.

En el cuarto, las Águilas volvieron a acercarse con dos anotaciones. J.C. Escarra cruzó el plato mediante un rodado de Christopher Morel que produjo una jugada de selección, mientras Adael Amador anotó posteriormente aprovechando un error defensivo de De los Santos en un batazo de Dayan Frías.

La jugada también terminó con Christopher Morel fuera en el plato, tras un buen tiro de Mazara y la asistencia de Eddinson Paulino y Agustín Ramírez. Pese a ello, los visitantes colocaron el encuentro 4-3.

Pero los Gigantes respondieron en el quinto capítulo con otras tres carreras para ampliar su ventaja.

Ozuna abrió la entrada con un doble que llevó a Noelvi Marte al plato. Luego, Mazara castigó el pitcheo de Deury Carrasco con su tercer jonrón de la campaña, un batazo por el jardín derecho que encontró a Ozuna en circulación y elevó la diferencia a 7-3.

Domínguez acercó a los amarillos

Las Águilas volvieron a meterse en el partido en el séptimo episodio, cuando Jasson Domínguez conectó un cuadrangular de tres carreras frente al relevista Alimber Santa.

El batazo, su segundo de la temporada, encontró en circulación a Berroa y Liberato y redujo la ventaja de los Gigantes a una sola carrera, 7-6, después de que los visitantes habían llegado a ese capítulo con una desventaja de cuatro.

Sin embargo, los locales evitaron que la reacción se completara. En el cierre de esa entrada, Aristides Aquino, quien había entrado como bateador emergente, elevó de sacrificio al jardín derecho y permitió que Mazara anotara la octava carrera. Agustín Ramírez avanzó hasta la antesala.

Los Gigantes agregaron otra vuelta en el octavo, cuando Ramírez conectó un sencillo al jardín derecho que llevó a Marte al plato para establecer el definitivo 9-6.

Los destacados

Además de Mazara, De los Santos bateó de 5-1, con jonrón y dos remolcadas, mientras Ozuna se fue de 4-2, con dos anotadas, una impulsada y un doble.

Ramírez aportó de 5-3, con una carrera remolcada, y Marte anotó tres veces.

Por las Águilas, Domínguez encabezó la ofensiva al batear de 4-2, con tres carreras impulsadas y un jonrón. Amador también conectó dos imparables en cuatro turnos, mientras Liberato terminó de 4-1, con doble y una remolcada.

En el pitcheo, Enmanuel Mejía (2-0) se acreditó la victoria, mientras Yovanny Cruz consiguió su primer salvamento. Alimber Santa permitió tres carreras en un tercio de entrada.

Por las Águilas, Randy Vásquez cargó con la derrota al permitir cuatro carreras en cuatro episodios. El relevo de Deury Carrasco también sufrió, al permitir tres anotaciones sin poder retirar a un bateador.