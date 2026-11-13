Cuatro jonrones no bastaron a las Estrellas; Toros ganan 12-6 con grand slam de Reyes

Félix Reyes, de los Toros del Este, reacciona luego de disparar su jonrón con las bases llenas, que definió la victoria ante las Estrellas Orientales, la noche del viernes 13 de noviembre de 2026 en el Estadio Tetelo Vargas. ( CEDIDA POR LOS TOROS DEL ESTE )

Las Estrellas Orientales conectaron cuatro cuadrangulares, la mayor cantidad para un equipo en un partido de la presente temporada, pero no pudieron evitar una derrota 12-6 ante los Toros del Este, que decidieron el encuentro con un ataque de seis carreras en la décima entrada, coronado por un jonrón con las bases llenas de Félix Reyes.

Los cuatro vuelacercas de los verdes fueron solitarios, mientras que el batazo de Reyes, su primero de la temporada, impulsó cuatro anotaciones y terminó de inclinar la balanza a favor de los romanenses.

La resistencia de las Estrellas se extendió hasta el noveno episodio, cuando consiguieron borrar una diferencia que había llegado a ser de cuatro carreras. Sin embargo, todo el esfuerzo quedó sepultado en el décimo, cuando los Toros aprovecharon el descontrol del pitcheo oriental y Reyes puso el sello definitivo con su grand slam.

Los romanenses encontraron la oportunidad de recuperar el mando ante Luis García, quien comenzó su actuación golpeando a Gilberto Celestino y otorgando un boleto a Ronny Simón. Con Duke Ellis instalado en segunda como corredor automático, las bases quedaron congestionadas sin outs.

García agravó su situación con un lanzamiento desviado que permitió anotar a Ellis la carrera del desempate. Luego transfirió a Bryan de la Cruz y dejó el montículo sin retirar a ninguno de los tres bateadores que enfrentó.

Hancel Rincón asumió el relevo, pero Jesús Sánchez respondió con un sencillo productor que amplió la ventaja a 8-6. Acto seguido, Reyes encontró las bases llenas y desapareció la pelota por el jardín central para completar el racimo de seis anotaciones.

El desenlace contrastó con lo sucedido en las dos entradas anteriores, cuando las Estrellas parecían encaminadas a protagonizar una de las remontadas más emocionantes del campeonato.

Los verdes llegaron al cierre del octavo episodio debajo 6-2, pero David Villar y José Tena castigaron al relevista Janser Lara con sendos cuadrangulares solitarios que redujeron la diferencia a dos carreras.

La ofensiva oriental mantuvo su impulso en el noveno. Marco Luciano recibió a Yaramil Hiraldo con su tercer jonrón de la temporada y acercó a las Estrellas 6-5. Hiraldo consiguió los siguientes dos outs y quedó a uno de preservar la victoria.

No obstante, Oscar González prolongó el encuentro con otro batazo de cuatro esquinas, esta vez por el jardín izquierdo, que igualó las acciones 6-6.

Fue una demostración de poder que terminó sin recompensa. Mientras los cuatro jonrones orientales valieron para una carrera por cabeza, el único de Reyes produjo la misma cantidad de vueltas.

Las Estrellas habían inaugurado el marcador en el tercer episodio. Aaron Schunk abrió con sencillo, avanzó a segunda por boleto a Luciano y anotó impulsado por un imparable de Josh Lester al jardín derecho, después de que Leo Bernal fuera retirado por la vía del ponche.

La igualdad llegó en el quinto, cuando Reyes conectó un doble, alcanzó la antesala por un error del inicialista Lester sobre un batazo de Yairo Muñoz y cruzó el plato aprovechando un lanzamiento desviado de Oscar de la Cruz.

El sexto episodio resultó especialmente productivo para los romanenses, que rompieron el empate con cuatro anotaciones.

Celestino inició el ataque con un doble y llegó a tercera mediante sencillo de Simón. De la Cruz produjo la carrera de la ventaja con otro imparable, mientras que Sánchez llevó al plato a Simón mediante elevado de sacrificio.

La defensa de las Estrellas contribuyó a complicar el episodio. Después de un sencillo de Reyes, Juan Brito bateó una pelota que terminó en jugada de selección y error en tiro del intermedista Tena, permitiendo que De la Cruz y Reyes anotaran las carreras que colocaron el encuentro 5-1.

Los orientales redujeron la distancia en el séptimo, cuando Schunk abrió con doble y anotó por un error del antesalista Brito sobre un batazo de Lester.

De la Cruz devolvió a los Toros una ventaja de cuatro anotaciones en el octavo, al conectar su segundo cuadrangular de la campaña, un batazo solitario por el jardín central que puso el marcador 6-2.

Lo que parecía una diferencia cómoda terminó convertido en un empate dramático, antes de que los romanenses recuperaran el control del encuentro en la entrada extra.

Lucas Sims se ocupó de impedir una nueva reacción de las Estrellas y retiró en orden a los tres bateadores del décimo, incluidos dos por la vía del ponche.

Hiraldo (2-0) obtuvo la victoria a pesar de permitir los cuadrangulares de Luciano y González en el noveno. García (1-1) sufrió el revés al permitir cuatro carreras, tres limpias, sin conseguir un out en el décimo.

Carlos Rodríguez, que abrió por los Toros, completó 3.1 entradas de una carrera, seis imparables y cinco ponches y De la Cruz trabajó 4.2 episodios de una vuelta y tres hits por las Estrellas.

Por los Toros, Reyes terminó de 5-3, con doble, cuadrangular, cuatro impulsadas y tres anotadas; De la Cruz, de 4-3, con jonrón, dos remolcadas y tres anotadas; Sánchez, de 4-1, con dos impulsadas y una anotada; Simón, de 3-1, con dos anotadas, y Celestino, de 4-1, con doble y dos anotadas.

Por las Estrellas, Schunk bateó de 6-3, con doble y dos anotadas; Tena, de 5-2, con jonrón, una impulsada y una anotada; González, de 4-2, con cuadrangular, una remolcada y una anotada; Villar, de 5-1, con jonrón, una impulsada y una anotada; Luciano, de 3-1, con cuadrangular, una remolcada y una anotada, y Lester, de 5-2, con una impulsada.